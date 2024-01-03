別小看長輩圖 常被年輕人嫌古板 專家揭1功效籲應正面看待

「別小看長輩圖。」葉雅馨表示，長輩圖對年輕人來說雖然有些古板，但其實應該正面看待。情境示意圖。（ingimage）

你今天收到長輩圖了嗎？許多家人問候都是早上傳一張問候的圖片，搭配祝福的文字給身邊朋友，雖然不少年輕人當作一種打擾，但長輩圖卻能夠幫助「排解孤獨」遠離憂鬱。董事基金會表示，不少研究證實孤獨、缺乏社會支持會增加憂鬱症 罹患風險，建議列出「經常性的社交清單」，不少長者一天不發，身邊親友還會去詢問子女是否有意外發生，千萬別小看長輩圖。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，健康的生活方式可有效降低罹患憂鬱症的風險、生活方式會影響免疫力及新陳代謝功能。不少研究證實孤獨和缺乏社會支持會增加憂鬱症罹患風險，且免疫功能會下降，有長期的親友聯繫名單其實對心理健康 相當好。

「別小看長輩圖。」葉雅馨表示，長輩圖對年輕人來說雖然有些古板，但其實應該正面看待，收到長輩圖問候，可以知道每天都有人注意你、關注你，就有位長輩常常收到朋友的長輩圖，突然某天沒有收到，因此特意去關心他的兒女，確認是否安全無虞，所幸最後並未有任何意外發生。

葉雅馨建議，民眾可以建立經常性的社交清單，甚至在列名單的過程中，會發現跟某位朋友竟然已經幾年沒有聯繫，至少從長輩圖開始，非常簡單好上手，她自己每天早上也有長輩會分享喜歡的音樂，「分享過程中，雖然不一定得到回覆，但至少讓對方知道你的近況。」

葉雅馨表示，朋友有遠近親疏的分別，安排一周一次的聚會可能太過頻繁，但一個月一次的頻率其實相當適合，可以電話問候或安排聚餐，約定、安排聚餐的過程，其實也是一種人際互動，保持生活的新鮮感。

許多長輩退休 後也容易待在家中久坐，要保持健康的生活習慣，避免久坐也相當重要。葉雅馨建議，可利用手機程式的功能或設定鬧鈴，坐多久就要站起來，像追劇時預設看完一集先暫停10分鐘，走動一下喝個水、看看窗外，或邊看邊做伸展操；現在有許多配合音樂節奏較激烈的舞動，短時間內可達到運動效果，基本上不會太難，讓自己有起身動一動的機會。

葉雅馨說，太強烈的生活改變或建立容易成為另一種壓力，可以漸進式，先設定一個容易達到的目標，在愉快中建立習慣；依序達成小目標、中級目標到養成習慣，目標間可規劃增強的獎勵，像做一件喜歡的事或獲得一個物品，鼓勵繼續往下建立好的生活方式，這是預防憂鬱症的基本功。