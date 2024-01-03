你今天有睡滿7小時？研究：睡飽可降22%機率罹憂鬱症

睡眠障礙應尋求專業協助，勿任意在網路購買來路不明的藥品，恐危害健康。示意圖。（取材自Pexels）

迎接新年家家戶戶除了會大掃除外，立定目標給自己新的一年、新的希望也是心理除舊布新的一環。據國際期刊研究指出，6項生活行為的小改變，其實就能維持心理健康 ，更降低罹患憂鬱症 的風險。其中，每晚能睡7至9小時的良好睡眠是最重要的影響因子，降低了22%的憂鬱症風險。

要保持心理健康、遠離憂鬱其實從小處著眼就能夠有大大功效。根據「自然心理健康」（Nature Mental Health）期刊的研究指出，健康的生活方式包括，健康飲食、規律運動、健康睡眠、經常的社交連結、避免吸菸、減少久坐行為等6大項，便可降低罹患憂鬱症的風險。

根據劍橋大學與復旦大學合作研究，以英國生物庫（UK Biobank）進行的29萬人數據分析，針對罹患憂鬱症的1萬3000人追蹤9年發現。每晚睡7至9小時的「良好睡眠」是最具影響力的，可降低22%罹患憂鬱症的風險；其次為「從不吸菸」20%、「經常性的社交連結」18%、「規律運動」14%、「低至中度的久坐行為」13%、「健康飲食」6%。

台灣北市聯醫中興院區精神科主任詹佳真表示，據研究證實，保持健康的生活方式，可達到預防憂鬱症效果。好的睡眠對降低罹患憂鬱症的影響最大，主因是睡眠可調控壓力反應HPA軸的穩定性、海馬回振盪及交感神經系統…等神經反應，也影響免疫發炎有關的細胞因子、發炎指數及皮質酮的數值，以上都予誘發憂鬱症發作息息相關。

詹佳真表示，維持良好的睡眠品質是每個人都要努力的目標，睡好覺的秘訣包含：規律的作息、白天有足夠的活動量、減少躺著不睡的時間、白天打盹時間少於30分鐘、上床後做腹式呼吸或放鬆練習，幫助自己進入睡眠狀態。

不過，許多人有睡眠問題時會藉由服用藥物控制睡眠。詹佳真提醒，吃安眠藥絕對不是第一選項，如有睡眠問題，可和醫師討論影響睡眠的身體因素、不良習慣及對睡眠的錯誤觀念，從中找到不需吃藥，也可以睡好覺的方法。詹佳真建議，每一種生活習慣的養成都需一些時間和勉強，可將養成一個新的健康生活習慣納入新年新計畫。