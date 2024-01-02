日本新潟市區疑被震到「噴出石油」 當地人看傻了眼

日本新潟市秋葉區許久以前曾進行過石油開採作業，1日能登半島大地震，疑似意外讓混有原油的泥水從該地區的住宅區等處湧出。圖為地震後新潟地區書店的書散落一地。（美聯社）

NHK報導，日本 新潟市秋葉區許久以前曾進行過石油 開採作業，1日能登半島大地震 ，疑似意外讓混有原油的泥水從該地區的住宅區等處湧出，地方政府已採取措施，設置吸附膜以避免石油持續外洩。

報導引述新潟市秋葉區政府官員指出，根據他們的調查，當地滝谷町的一處住宅地在一天之內發生數起5級以下的地震，並於隔天上午噴出混有原油的泥水。

隨後，鄰近住宅旁的空地也湧出混有原油的泥水，周邊區域瀰漫濃濃油臭味。根據區內及周邊居民的說法，該地區曾經進行過石油開採作業，而ㄧ在這次事件發生的住宅地點，11年前也曾湧出含有原油的水。

儘管尚不清楚是否與地震有關，但為了防止油流入周邊區域，他們已經安裝吸附膜來吸收石油。

一名居住在附近的69歲男子表示，「我在這裡住了快40年，以前確實有石油湧出的情況，但從未見過如此激烈的情況，感到非常驚訝。」