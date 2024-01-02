日本新潟市區疑被震到「噴出石油」 當地人看傻了眼
NHK報導，日本新潟市秋葉區許久以前曾進行過石油開採作業，1日能登半島大地震，疑似意外讓混有原油的泥水從該地區的住宅區等處湧出，地方政府已採取措施，設置吸附膜以避免石油持續外洩。
報導引述新潟市秋葉區政府官員指出，根據他們的調查，當地滝谷町的一處住宅地在一天之內發生數起5級以下的地震，並於隔天上午噴出混有原油的泥水。
隨後，鄰近住宅旁的空地也湧出混有原油的泥水，周邊區域瀰漫濃濃油臭味。根據區內及周邊居民的說法，該地區曾經進行過石油開採作業，而ㄧ在這次事件發生的住宅地點，11年前也曾湧出含有原油的水。
儘管尚不清楚是否與地震有關，但為了防止油流入周邊區域，他們已經安裝吸附膜來吸收石油。
一名居住在附近的69歲男子表示，「我在這裡住了快40年，以前確實有石油湧出的情況，但從未見過如此激烈的情況，感到非常驚訝。」
新潟市秋葉区 原油が混ざった泥水噴出 地震との関連は不明— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) January 2, 2024
かつて石油が採掘されていた新潟市秋葉区では、原油が混ざった泥水が住宅の敷地などから噴き出し、区が周辺に油が流れ出ないよう吸着シートを設置する対応をとっていますhttps://t.co/Ul4fgv1phf
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