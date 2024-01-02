影／3億成廢鐵 機齡僅2年 日航事故機成首架報廢空巴A350
航空業刊物「李罕新聞」（Leeham News）報導，東京羽田機場2日下午，日本航空一架空中巴士A350客機和海上保安廳德哈維蘭加拿大Dash 8（De Havilland Canada Dash 8）飛機擦撞後爆炸起火，消息指出，這是A350在全球服役以來首次發生意外，而事故導致爆炸最終燒得面目全非，成為全球首架報廢的空中巴士A350。
此次事故為空中巴士A350-900型號客機，造價約3億美元，在標準三艙配置下可容納300至350人。本次事故客機於2021年9月首次執飛，2021年11月10日交付，事故時機齡僅2年多。
根據日媒每日新聞報導，3日上午最新空拍畫面，可見機身與其中一側引擎燒到焦黑，足見大火焚燒情況嚴重，僅有機尾和機翼仍可辨識。其中一側機翼可見日本國旗標誌和註冊號JA13XJ。機尾後方地面劃出一道明顯滑行痕跡。
兩機擦撞事故發生後，客機起火燃燒數小時，黑夜中的熊熊大火震驚國際社會。
海保航空機の乗員５人、死亡を確認 羽田空港で日航機と衝突— yoharsh (@seionvo) January 2, 2024
警視庁によると、海保機の乗員６人のうち、機長を除く乗員５人の死亡が確認された。機長は意識があり、「私が機長です」と話しているという
大怪我をされているであろう海保の機長さんの心身がとても心配です。
機長さんは助かってほしい pic.twitter.com/OW3eMG1HuN
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