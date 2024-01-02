影／3億成廢鐵 機齡僅2年 日航事故機成首架報廢空巴A350

東京羽田機場2日下午，日航A350客機和海保廳飛機擦撞導致起火爆炸，造價3億美元的A350客機燒得焦黑全毀，畫面震驚國際社會。（路透）

航空業刊物「李罕新聞」（Leeham News）報導，東京羽田機場2日下午，日本 航空一架空中巴士A350客機和海上保安廳德哈維蘭加拿大 Dash 8（De Havilland Canada Dash 8）飛機擦撞後爆炸起火，消息指出，這是A350在全球服役以來首次發生意外，而事故導致爆炸最終燒得面目全非，成為全球首架報廢的空中巴士A350。

此次事故為空中巴士A350-900型號客機，造價約3億美元，在標準三艙配置下可容納300至350人。本次事故客機於2021年9月首次執飛，2021年11月10日交付，事故時機齡僅2年多。

根據日媒每日新聞報導，3日上午最新空拍畫面，可見機身與其中一側引擎燒到焦黑，足見大火焚燒情況嚴重，僅有機尾和機翼仍可辨識。其中一側機翼可見日本國旗標誌和註冊號JA13XJ。機尾後方地面劃出一道明顯滑行痕跡。

兩機擦撞事故發生後，客機起火燃燒數小時，黑夜中的熊熊大火震驚國際社會。