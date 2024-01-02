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「時間旅行」失敗…聯合航空班機大誤點 跨不成兩次年

中央社／芝加哥1日電
聯合航空客機。（歐新社）
聯合航空客機。（歐新社）

一群搭乘聯合航空（United Airlines）班機的乘客原本希望這趟旅程能讓他們利用時區跨兩次年，但由於誤點數小時，這次「時間旅行」以失敗告終。

有線電視新聞網（CNN）報導，這架編號UA200的班機原本排定於2024年1月1日上午7時35分從關島起飛，於2023年12月31日晚間6時50分降落在夏威夷檀香山（Honolulu），藉著跨越時區來倒轉時光。

聯合航空日前在社群平台發文說：「人生只有一次，但你可以慶祝兩次跨年夜！」另在社群平台Instagram提到UA200班機時寫道：「真的有時間旅行。」

在新舊年交替之際跨越時區並非新鮮事，每年都有一些航班讓乘客有機會慶祝兩次新年，航空公司工作人員有時甚至在單一航線上跨好幾次年。

但UA200班機上的乘客大失所望。這架班機誤點，最後於1月1日下午1時49分才從關島起飛，抵達檀香山時已是1月1日凌晨12時34分，根本沒趕上倒數。

數名乘客後來在社群平台X上發牢騷。

有人在聯合航空先前的貼文下方留言說：「點子很棒，可惜誤點了！我本來要搭這班飛機。跨不成兩次年了。」

另一人寫道：「我訂這班飛機就是為了跨兩次年…卻收到誤點通知，預計要元旦才抵達。」

聯合航空在X平台上回應，將協助乘客重新訂票。

其他準點班機上的乘客比較好運。舉例來說，國泰航空CX872班機於1月1日凌晨1時許從香港起飛，於2023年12月31日晚間8時22分抵達舊金山。全日空（ANA）NH106班機1月1日凌晨12時48分從東京起飛，2023年12月31日下午5時12分降落於洛杉磯

舊金山 洛杉磯 香港

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