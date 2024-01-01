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Apple Watch救了他們一命 收到庫克親自回覆的「感謝信」

編譯葉亭均／即時報導
蘋果智慧手表Apple Watch曾拯救一些用戶的性命，提醒他們心臟可能出現問題。圖為蘋果執行長庫克2016年在台上介紹Apple Watch新產品。（美聯社）
蘋果智慧手表Apple Watch曾拯救一些用戶的性命，提醒他們心臟可能出現問題。圖為蘋果執行長庫克2016年在台上介紹Apple Watch新產品。（美聯社）

蘋果智慧手表Apple Watch的兩名用戶在接獲示警、迅速行動而保住一命後，向蘋果執行長庫克發出感謝函。而令人驚訝的是，短短幾小時之內，他們就收到了庫克的回覆。

雖然Apple Watch拯救使用者性命的案例很常見，但在他們分享案例後，庫克馬上親自回應的案例卻不常見。

其一案例是，美國廣播公司（ABC）旗下電視台KAKE報導，堪薩斯州威奇托市民眾加勒戈斯（Michael Gallegos）收到兒子尼克送給他一只Apple Watch當禮物。結果這隻手表在加勒戈斯睡眠時偵測到他心律異常，而尼克收到了手表發出的通知，上頭寫著心跳低於每分鐘40下，持續超過10分鐘。

這則通知促使尼克趕緊連絡父親，並將他送往急診室。結果發現加勒戈斯罹患沒被診斷出的心臟病，並接受了手術。

加勒戈斯表示：「他們說我很幸運，好在我兒子給我這只手表。」醫師告訴他，如果他沒有配戴心律調節器，很快就無法活下來了。

後來，尼克寫了電子郵件給庫克，表達感謝之意。尼克說，他在中午12時30分發出電郵，而庫克在下午2時就回信了。

庫克在信中寫道：「我很欣慰您父親尋求醫療照護並且獲得他所需要的治療。非常謝謝和我們分享他的故事。請代我問候他。」

尼克形容這封回信「真是神奇。見到它實在太瘋狂了」。

另一個案例則是發生在2021年8月。根據ABC 13報導，北卡羅來納州一位教授奧克利（Oakley ）在除草後走進浴室，接著感到心臟不適，「就像跑了一場馬拉松」，接著昏沉睡去。隔天醒來依然不適，但前往就醫時，心臟穩定了下來。

奧克利說，醫護人員「看著我，就像是為何你在這裡？」醫師要他返家。那時，奧克利說他有配戴Apple Watch，手表發出通知，顯示前一晚整晚心律都在每分鐘121至151下。

這些資訊讓醫師判斷奧克利有心臟病，接著安排了心臟繞道手術。

事後，奧克利一直在「宣傳」Apple Watch，兩年後，他決定寫電子郵件，為Apple Watch提供的幫助感謝庫克。

奧克利寫道：「我真的很感謝您和您的團隊為此付出的所有努力，創造出一款不只能顯示時間，還能拯救性命的產品。」

三小時後，庫克回信了，表示「我們很開心你安好」。

庫克 Apple 心臟病

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