看電影要穿雨衣？中國「下雪場」影廳耍浪漫卻讓人笑不活了

「雪量」很大，即便穿著雨衣，也會沾到衣服上。 (取材自新京報)

中國電影院 業者出奇招，在2023年跨年特別「下雪場」，稱電影「一閃一閃亮星星」將會在戲院內讓觀眾真實體驗下雪的感覺。然而，想像很浪漫現實很骨感，許多觀眾在網路分享實際觀影效果，「下雪場 尷尬」一度登上微博 熱搜。網友笑說，這種程度已經不是下雪而已，根本是雪崩了。

新京報報導，2022年上映的網劇「一閃一閃亮星星」結尾，男主角張萬森為了幫助女主角林北星而去世，林北星獨自一人在下雪的街頭說出：「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊。」這句台詞當時感動了無數劇粉，在短視頻平台上迅速走紅，也成為這次電影版 「下雪場」的創意來源。

電影放映臨近結束，工作人員手持噴雪機開始噴「雪」。 (取材自新京報)

影版「一閃一閃亮星星」在2023年12月30日13:14推出「專屬告白場」，觀眾可以在影院內享受到浪漫的飄雪體驗。「你在身邊 就是初雪」，這是片方為「下雪場」打出的營銷口號。很快全中國影院的「下雪場」基本售罄，出現了一票難求的情況。因為片方規定每家影院只能排一場「下雪場」，很多影院在12月30日13:14這個時間點，排了該片的「非下雪場」，上座率也特別高。

購買電影版「下雪場」的觀眾，大多來自劇集的粉絲。「在電影院裡看電影，還能看到飄雪，多浪漫，多有儀式感啊」「13:14『下雪場』，1314本來儀式感就很強，一生一世嘛，在影院裡飄著雪和男朋友去見證這個時刻，很少有這種機會」，一名粉絲說。

「下雪場」進場前，工作人員為每位觀眾發放的雨衣。 (取材自新京報)

不過，也不是每位看「下雪場」的觀眾都有「粉絲濾鏡」，一位受訪者稱，自己特別畫了一個挺好的妝，還特意做了髮型，來到影院等待「下雪」的浪漫。沒想到才「開演幾分鐘就開始『瓢潑大雪』，確實像雪崩」樣，我和好友頭髮和全身都打濕了，所有的造型都沒有了。」

有網友評論：「有一種打扮的漂漂亮亮的新郎新娘，遇到了拿著滅火器婚鬧的感覺」，甚至有的觀眾被噴了一身的泡沫後，氣得想報警。

另一場「下雪場」的觀眾則說，整體來說還是比較浪漫，甚至還有人當場求婚。「觀影結束後我們那一場的氛圍還算是不錯，只不過有很多清潔人員站在影廳門口絕望地看著一片泡沫雪災，他們應該是最不想看到下雪的人。」