遼寧民眾跨年夜跳「科目三」 挑戰金氏世界紀錄

遼寧數百人跨年夜一起跳「科目三」，成功寫下金氏世界紀錄。(取材自微博)

扭胯、搖花手、瀟灑小連步……2023年12月31日，在中國遼寧瀋陽，數百位民眾跨年夜一起跳「科目三 」，挑戰線上線下最多人同時跳舞蹈「科目三」金氏世界紀錄，成功獲得由官方頒發的證書。

「科目三」據說始於廣西某婚禮現場多人歡歌起舞的場景。也有人認為這是廣西人人生中要經歷的三場考試：一是唱山歌，二是嗦米粉，三就是跳舞，於是就用了考駕照 的比喻，將之稱為「科目三」。

2023一整年「科目三」爆火，在中國的短視頻平台，相關短視頻播放量累計達數百億次。

為什麼喜歡跳「科目三」？現場很多參與挑戰的民眾表示，「開始是覺得好玩，後來發現跳起來還很解壓」、「輕鬆、幽默的元素，帶來了生活的鬆弛感」。

日前，俄羅斯皇家 芭蕾舞團在瀋陽盛京大劇院表演「天鵝湖」謝幕時，演員集體加跳「科目三」，引發熱議。此外，還有英國、南韓、西班牙、日本等多國的網友在短視頻平台上分享跳「科目三」的視頻。

有專家指出，「科目三」體現了普通人的興趣愛好與精神狀態，簡單易學、接地氣，普通人也能熟練掌握。同時，互動參與性強，引發全球年輕人的情感共鳴，推動他們以接力方式上分和挑戰彼此，進而形成了一個文化符號不斷生長、壯大的網絡文化生態樣本。

還有業內人士表示，「科目三」來自民間，卻能以原生態舞姿、中國風音樂，在Z世代被獨特的年輕態和快樂內核激活，證明了中華文明具有創新性和包容性。