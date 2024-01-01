從美國飛回台生下元旦寶寶 27歲媽咪：台灣醫療環境還是比較好

戴小姐和先生在元旦當天喜迎第一胎兒子誕生。(記者賴昀岫／攝影)

27歲的戴小姐在台北時間1月1日清晨5點多，生下1名健康的男寶寶，小名「BOBA」，特別的是，在許多人都想到美國生孩子時，戴小姐和先生卻選擇回到台灣誕下小生命，認為台灣的醫療環境還是比較好。

27歲的戴小姐生下體重3420公克的第一胎男寶寶「BOBA」，不過孩子的預產期其實是1月15日，不過戴小姐卻在1月1日凌晨4點多自然破水，之後就到醫院待產，寶寶迫不及待在元旦當天報到，整個生產過程只花了5分鐘，出生周數為37周又6天。

有些人會選擇到美國生小孩，不過戴小姐卻是專程從美國回台生產，因為覺得台灣的醫療環境等各方面因素，還是比較好一點，心情上還滿興奮的，畢竟原本沒有想過會生到元旦寶寶，也留下在醫院跨年的特別回憶，被問到要不要趁年輕再生一胎時，她笑說「也是可以考慮一下」。

替戴小姐接生的台安醫院婦產科主治醫師陳思銘說，戴小姐順利生下健康的寶寶，大家都非常興奮，以前不會有這種感覺，因為都在忙著接生，現在則是好不容易才盼來一個，而且這個是「掉下來」，因為本來預計是今天待產、明天生產，他也稱讚「BOBA」是個很帥的寶寶，「他也滿配合的，讓我睡了一覺、媽媽也睡了一覺」，早上大家心情快樂地迎接他的出生。