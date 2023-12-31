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「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

中新社／洛杉磯12月31日電
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）在最新一輪北美周末票房排名中重回榜首。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月31日發布的電影市場數據，27部影片北美周末票房（12月29日至31日）報收約1.15億美元，較前一周末增長26%；元旦長周末4天期間22部影片的預估北美票房約為1.49億美元。 

在被「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）短暫奪走北美周末票房桂冠後，「旺卡」此番周末票房環比回升32.7%，以約2395萬美元從上期榜單亞軍重返本輪排名首位。「旺卡」目前北美累計票房約1.43億美元、總票房約3.87億美元。 　　

「水行俠 失落王國」票房被「旺卡」超車。(取材自IMDb)
「水行俠 失落王國」票房被「旺卡」超車。(取材自IMDb)

「水行俠 失落王國」第二個上映周末則以29.6%環比降幅從冠軍寶座跌落，以約1950萬美元周末票房退居本期榜單次席。這部奇幻動作片北美累計票房現約8467萬美元、總票房約2.58億美元。 　　

「紫色姐妹花」（The Color Purple）、「賽艇男孩」（The Boys in the Boat）和「法拉利」（Ferrari）等12月25日亮相的三部新片，名列本期北美周末票房十強。 　　

「紫色姐妹花」北美票房首周第4名位。 (美聯社)
「紫色姐妹花」北美票房首周第4名位。 (美聯社)

歌舞劇情片「紫色姐妹花」以約1300萬美元首周末票房居榜單第4位，總票房現約5000萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.9、MTC評分70、爛番茄新鮮度86%（162評），CinemaScore打分為A。 

體育傳記劇情片「賽艇男孩」以約832萬美元首周末票房列榜單第6位，總票房現約2464萬美元。該片由好萊塢明星喬治克隆尼（George Clooney）執導，IMDb評分7.3、MTC評分52、爛番茄新鮮度58%（113評）、CinemaScore打分為A。 　　

傳記劇情片「法拉利」以約406萬美元首周末票房躋身榜單第8位，總票房現約1466萬美元。該片在第80屆威尼斯影展獲主競賽單元金獅獎提名，IMDb評分6.8、MTC評分73、爛番茄新鮮度73%（173評）、CinemaScore打分為B。 　

「法拉利」北美票房首周第8名。(圖:車庫提供)
「法拉利」北美票房首周第8名。(圖:車庫提供)

此外，2023年度票房榜單，「芭比」（Barbie）成為最大贏家，分別以約6.36億美元及約14.42億美元包攬北美與全球票房年度冠軍。 　　

改編自任天堂經典遊戲的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）緊隨其後，分別以約5.75億美元及約13.61億美元連奪北美與全球票房年度亞軍。 　　

此外，奇幻冒險動畫片「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man：Across the Spider-Verse）以約3.81億美元摘得2023年北美票房季軍；歷史傳記劇情片「奧本海默」（Oppenheimer）則以約9.52億美元將全球票房年度季軍收入囊中。

芭比 奧本海默 好萊塢

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