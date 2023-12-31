巴西辣模「袒胸露乳」海灘遛狗 遭警上銬逮捕

巴西模特兒卡洛琳。(取材自Instagram@carolwerner1)

巴西 一名女模近日在海灘遛狗時，因過於炎熱決定脫掉上衣，當眾「上空」愜意走動，不料卻被警方依「公然猥褻罪」逮捕，還不准她找律師求助，恐被判入獄一年。她不滿表示，露胸在其他許多國家再正常不過，痛批當地司法體系雙標，只允許男性赤裸上身。

「紐約郵報」報導，現年37歲的模特兒卡洛琳（Caroline Werner），今年5月在巴西南部沿海城市巴拉內里奧·坎博里烏（Balneário Camboriú）的海灘遛狗時，因天氣炎熱決定脫下上衣掛在腰上，直接露出雙乳愜意享受；不料離開海灘過馬路時，就遭兩名警察攔下，當場上銬逮捕，帶到警局後強制塞給她衣服要求穿上。

巴西模特兒卡洛琳在街頭裸上半身。(取材自X@@Michael62164404)

她透露：「當我到達警局時，被帶到一個黑暗牢房，被銬在牢房欄桿上，不准與親友或律師聯繫。」她說：「我在這種情況下度過了一個多小時，無法與任何人交談，儘管我提出要求，我與律師交談的權利多次被剝奪。」

卡洛琳擁有自己的比基尼品牌，她表示自己走遍世界各地，此前裸露上身從未遭到阻攔：「在許多國家，這是完全正常的做法，女性的身體並沒有被物化和過度性化。」她痛批：「不幸的是，儘管憲法保障性別平等，但實際上並未發生，我無法擁有（和男性）同樣的自由。」

根據巴西刑法第233條，公開或在公共場所進行淫穢行為，將被判處三個月至一年監禁，但法律並未明定何謂淫穢行為。

聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）檢察官辦公室正處理此案，已向她提出認罪協商，但卡洛琳的律師表示沒收到聽證會通知，已要求新的日期。

巴西辣模「上空露胸」海邊遛狗 遭控公然猥褻恐被關1年

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