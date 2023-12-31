我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

巴西辣模「袒胸露乳」海灘遛狗 遭警上銬逮捕

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
巴西模特兒卡洛琳。(取材自Instagram@carolwerner1)
巴西模特兒卡洛琳。(取材自Instagram@carolwerner1)

巴西一名女模近日在海灘遛狗時，因過於炎熱決定脫掉上衣，當眾「上空」愜意走動，不料卻被警方依「公然猥褻罪」逮捕，還不准她找律師求助，恐被判入獄一年。她不滿表示，露胸在其他許多國家再正常不過，痛批當地司法體系雙標，只允許男性赤裸上身。

「紐約郵報」報導，現年37歲的模特兒卡洛琳（Caroline Werner），今年5月在巴西南部沿海城市巴拉內里奧·坎博里烏（Balneário Camboriú）的海灘遛狗時，因天氣炎熱決定脫下上衣掛在腰上，直接露出雙乳愜意享受；不料離開海灘過馬路時，就遭兩名警察攔下，當場上銬逮捕，帶到警局後強制塞給她衣服要求穿上。

巴西模特兒卡洛琳在街頭裸上半身。(取材自X@@Michael62164404)
巴西模特兒卡洛琳在街頭裸上半身。(取材自X@@Michael62164404)

她透露：「當我到達警局時，被帶到一個黑暗牢房，被銬在牢房欄桿上，不准與親友或律師聯繫。」她說：「我在這種情況下度過了一個多小時，無法與任何人交談，儘管我提出要求，我與律師交談的權利多次被剝奪。」

卡洛琳擁有自己的比基尼品牌，她表示自己走遍世界各地，此前裸露上身從未遭到阻攔：「在許多國家，這是完全正常的做法，女性的身體並沒有被物化和過度性化。」她痛批：「不幸的是，儘管憲法保障性別平等，但實際上並未發生，我無法擁有（和男性）同樣的自由。」

根據巴西刑法第233條，公開或在公共場所進行淫穢行為，將被判處三個月至一年監禁，但法律並未明定何謂淫穢行為。

聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）檢察官辦公室正處理此案，已向她提出認罪協商，但卡洛琳的律師表示沒收到聽證會通知，已要求新的日期。

巴西辣模「上空露胸」海邊遛狗　遭控公然猥褻恐被關1年

TVBS新聞網

巴西

上一則

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

延伸閱讀

足球／巴西球王比利逝世1周年 里約基督像披10號球衣

足球／巴西球王比利逝世1周年 里約基督像披10號球衣
南加巨浪襲海灘近10人送醫 民眾倉皇逃跑影片震撼

南加巨浪襲海灘近10人送醫 民眾倉皇逃跑影片震撼
科學家查明：加州海灘斬首海豹 神祕殺手是土狼

科學家查明：加州海灘斬首海豹 神祕殺手是土狼
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
聖誕節這天，威廉夫婦發布一張三名孩子的燦笑合照。（取材自Instagram）

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

2023-12-25 21:52
你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？（示意圖／ingimage）

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

2023-12-26 20:17

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高