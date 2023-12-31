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彭于晏為「潛行」增肌 在劉德華面前不敢當拚命三郎

中新社／北京31日電
12月28日，電影《潛行》主演劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、朱鑒然亮相南京，與影迷互動，分享影片幕後故事。圖為朱鑒然、彭于晏、林家棟、劉德華（從左至右）。 （中新社）
12月28日，電影《潛行》主演劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、朱鑒然亮相南京，與影迷互動，分享影片幕後故事。圖為朱鑒然、彭于晏、林家棟、劉德華（從左至右）。 （中新社）

香港警匪片一定要到天台，一到天台，我就強烈感覺到自己是香港警匪片的一份子。」在彭于晏看來，即便這樣的經典場景一再出現，每一次的表演不一樣，也會有全新的感覺。 　　

由劉德華、林家棟、彭于晏領銜主演的犯罪動作電影「潛行」日前正式上映，片中出演警司方興的彭于晏稱，談及此次新的人物塑造，他表示，「故事是全新的，人物也是全新的，我本人也真的很想呈現出一個跟從前很不同的警察角色。」     　　

電影「潛行」延續了港片經典的警匪臥底題材，並加入新的網路犯罪元素。片中，劉德華飾演的律師林陣安表面斯文儒雅，暗地裡卻是不動聲色間就將數噸毒品在暗網銷售一空的毒梟，而彭于晏飾演新時代警察的代表方興。

對於出道20餘年，在銀幕上塑造過眾多類型人物的彭于晏而言，「警察」角色並不陌生。他表示，此次的方興作為網路毒品調查科警司，儘管影片中也有非常激烈的動作戲，但「他所呈現出的各方面狀態會有很多不一樣的地方。」 　　

「潛行」主演劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、朱鑒然亮相南京，與影迷互動，分享影片...
「潛行」主演劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、朱鑒然亮相南京，與影迷互動，分享影片幕後故事。圖為劉德華、劉雅瑟、林家棟、彭于晏、朱鑒然（前排從左至右）與觀眾合影。 （中新社）

彭于晏表示，自己接到角色後決定在外形上做些改變，給方興「定位」，增肌訓練的同時為方興「增重」，「他的壓力其實很大，面對強大的對手，臥底下屬的犧牲，方興多少是疲憊的，他的狀態不能太好。」 　　

在彭于晏看來，此次參演最大的挑戰來自「文戲」，從堅信自己的能力到因臥底下屬的犧牲而倍受打擊，「方興內心有了脆弱的一面，他怕再有犧牲，他猶豫，那幾場戲人物內心很複雜，比較難，也最打動我。」 　　

為了角色學體操、學搏擊、學槍械，對自己出名「狠」的彭于晏被稱為演藝界「拚命三郎」，他笑言，「華仔哥（劉德華）在，這個拚命三郎我是不敢認的。」彭于晏透露，有著監製、主演雙重身分的劉德華在拍攝現場是真正的「卷王」，「他真是永遠站著，不是不想坐，是一直在忙各種事情，每一件事都是百分百投入。」 　　

「潛行」集齊了三代警察，除了方興，還有年近花甲的傳統掃毒組督察袁木魚（林雪飾），方興上司鍾錦明（任達華飾），捨生忘死的臥底警察修浩（林家棟飾）和阿南（朱鑒然飾）。戲裡，三代警察之間有新舊的碰撞衝突，更多的是一體合作與體恤傳承。 　　

彭于晏坦言，這份情感一直延伸到戲外，從與自己多次合作的劉德華，到導演關智耀、動作導演錢嘉樂，再到林家棟、任達華等，「這個班底真的是彼此都很熟悉，我特別高興，感覺是在香港電影中的又一次學習。」 　　

彭于晏說，在「潛行」片場，劉德華、林家棟、任達華等前輩演員在表演上經常給自己很多方向和細節上的建議，「這些建議是基於他們幾十年的功力，有些真是我一輩子都沒有想過的。」 　　

經典的警匪港片，熟悉的班底，談及此次創作的不同，彭于晏表示，「這個戲整個是在交流中創作的。」演員與演員之間，演員與導演、監製之間，從動作戲到文戲，有著大量的交流，「很有創作空間，可以充分去設計，然後再進行選擇。比如經典的天台戲，不一樣的表演就會有全新的感覺。」 　　

談及香港警匪片創作生命的延續，彭于晏表示，編劇寫得很好，導演有想法，每個演員腦子裡的東西又是另外的世界。大家怎麼樣把各自的東西交織起來，變成一部有新意的作品，這個很重要。

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