路州6旬婦突然頭痛、視力模糊 送醫醒來「回到18歲」

路易斯安那州一名現年61歲的婦人某天突然頭痛發作且視力模糊，迅速被送往急診救治，然而當她醒來時，卻認定自己是1980年代的18歲青少女。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／123RF

路易斯安那州一名現年61歲的婦人於2018年突然頭痛發作且視力模糊，迅速被送往急診救治，然而當她醒來時一切都不同。她認定自己是1980年代的18歲青少女，且對於親愛家人的記憶完全消失。醫師判定她患有失憶症，然而事到如今已五年時間，醫師仍找查不出確切原因且她的記憶始終未恢復，而她最大的願望就是與全家人一同歡慶聖誕節 。

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，路易斯安那州一位現年61歲婦人丹尼柯拉（Kim Denicola）於2018年10月在一個教會讀聖經時，突然出現劇烈頭痛與視力模糊症狀被送去急診室。當她在醫院醒來時，已不記得自己已婚且育有兩名孩子。

現年61歲的她稱自己已錯過很多的聖誕節，無奈稱「這對我來說難以置信，對其他人來說也是如此」。回憶起當時醒來的景象，她稱自己不知道電腦已存在且不清楚國家領導人已經多次換人。記憶停留在18歲的她，當時護士詢問她時間日期，她竟回答1980年且認定總統是雷根（Ronald Reagan）。

據了解，丹尼柯拉被診斷出患有廣泛性的失憶症，正式名稱為短暫性全面腦失憶（transient global amnesia，TGA）。美國國家醫學圖書館 數據顯示，此疾病主要影響中老年人，每年1萬人中有5.2到10人患有該疾病。此外，該病常發生在特別劇烈活動、高壓與性交期間，不過也可見於偏頭痛，記憶的情況通常為暫時並可能復發，不過死亡情形相當罕見。

即使醫師替丹尼柯拉做了多次的測試與掃描，事到如今五年過去，醫師仍無法判定確切原因。丹尼柯拉始終沒有恢復記憶，醫師擔憂她永遠無法恢復記憶。丹尼柯拉只能持續的閱讀日記並嘗試記住自己的生活，藉此她重新燃起了對丈夫的熱愛，並看著孩子長大，而她的夢想就是聖誕節時能與全家人一同相聚度過。

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