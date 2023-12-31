我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

路州6旬婦突然頭痛、視力模糊 送醫醒來「回到18歲」

TVBS新聞網／編輯 張庭暄 報導
路易斯安那州一名現年61歲的婦人某天突然頭痛發作且視力模糊，迅速被送往急診救治，然而當她醒來時，卻認定自己是1980年代的18歲青少女。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／123RF
路易斯安那州一名現年61歲的婦人某天突然頭痛發作且視力模糊，迅速被送往急診救治，然而當她醒來時，卻認定自己是1980年代的18歲青少女。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／123RF

路易斯安那州一名現年61歲的婦人於2018年突然頭痛發作且視力模糊，迅速被送往急診救治，然而當她醒來時一切都不同。她認定自己是1980年代的18歲青少女，且對於親愛家人的記憶完全消失。醫師判定她患有失憶症，然而事到如今已五年時間，醫師仍找查不出確切原因且她的記憶始終未恢復，而她最大的願望就是與全家人一同歡慶聖誕節

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，路易斯安那州一位現年61歲婦人丹尼柯拉（Kim Denicola）於2018年10月在一個教會讀聖經時，突然出現劇烈頭痛與視力模糊症狀被送去急診室。當她在醫院醒來時，已不記得自己已婚且育有兩名孩子。

現年61歲的她稱自己已錯過很多的聖誕節，無奈稱「這對我來說難以置信，對其他人來說也是如此」。回憶起當時醒來的景象，她稱自己不知道電腦已存在且不清楚國家領導人已經多次換人。記憶停留在18歲的她，當時護士詢問她時間日期，她竟回答1980年且認定總統是雷根（Ronald Reagan）。

據了解，丹尼柯拉被診斷出患有廣泛性的失憶症，正式名稱為短暫性全面腦失憶（transient global amnesia，TGA）。美國國家醫學圖書館數據顯示，此疾病主要影響中老年人，每年1萬人中有5.2到10人患有該疾病。此外，該病常發生在特別劇烈活動、高壓與性交期間，不過也可見於偏頭痛，記憶的情況通常為暫時並可能復發，不過死亡情形相當罕見。

即使醫師替丹尼柯拉做了多次的測試與掃描，事到如今五年過去，醫師仍無法判定確切原因。丹尼柯拉始終沒有恢復記憶，醫師擔憂她永遠無法恢復記憶。丹尼柯拉只能持續的閱讀日記並嘗試記住自己的生活，藉此她重新燃起了對丈夫的熱愛，並看著孩子長大，而她的夢想就是聖誕節時能與全家人一同相聚度過。

6旬婦頭突爆痛「醒來回18歲」無原因！5年來靠日記過活

TVBS新聞網

聖誕節 圖書館

上一則

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

下一則

12月31日星座運勢 巨蟹雪中送炭 雙魚感情甜蜜

延伸閱讀

英隧道淹水 「歐洲之星」取消今天所有列車

英隧道淹水 「歐洲之星」取消今天所有列車
「蔣經國日記」出版 國史館長：有助了解台灣民主艱難發展

「蔣經國日記」出版 國史館長：有助了解台灣民主艱難發展
天氣變就偏頭痛 不吃藥5招改善

天氣變就偏頭痛 不吃藥5招改善
親子文化傳播中心 布碌崙「為愛走動」

親子文化傳播中心 布碌崙「為愛走動」

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
聖誕節這天，威廉夫婦發布一張三名孩子的燦笑合照。（取材自Instagram）

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

2023-12-25 21:52
透過星座分析，瞭解什麼樣的人總是捨不得斷捨離。(ingimage)

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

2023-12-26 01:15
你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？（示意圖／ingimage）

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

2023-12-26 20:17

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料