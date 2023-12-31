天冷當心猝死 研究：特定時間運動 降35%心血管風險

「歐洲預防心臟病學期刊」針對8.6萬人、在6至8年的追蹤期，觀察運動時間與心血管疾病之間的關聯，研究發現，特定時間運動，可降低心血管疾病風險。（圖：World Gym提供）

北半球冬天到來，因天冷猝死的案例增多，尤其明天是跨年夜更要注意保暖。「歐洲預防心臟病學期刊」針對8.6萬人、在6至8年的追蹤期，觀察運動時間與心血管疾病 間的關聯，研究發現，特定時間運動，可降低心血管疾病風險。

研究以中午時段運動為參考組，其餘組別為清晨(8點前)、上午(8到10點)、傍晚(約晚上7點)，在3個組別中，以在早上8到10點間運動，降低17%中風 的風險、效果最為理想。再依性別進行分析，發現對女性的效果更為顯著，早上8到10點間運動的女性，可降高達35%中風風險。

知名健身房「World Gym」也分享5個日常好習慣，保護心臟健康：

1.規律運動

天氣寒冷，仍應保持運動習慣，並依天氣情況調整運動方式，如快走或有氧舞蹈等輕度有氧運動，有助促進血液循環，減少心臟負擔。

空汙嚴重的地區，空氣常伴隨境外汙染物、交通排放、燃燒物等空氣汙染物，這些都對心臟不利，避免在汙染嚴重的地區長時間停留，同時保持室內空氣清新。

3.適量攝取堅果

堅果含有不飽和脂肪酸，能調節膽固醇水平，還有豐富的抗氧化物質，抵禦自由基的侵害，減緩血管老化過程，保護心血管健康。

4.戒煙限酒

吸煙和飲酒過量都會造成動脈硬化，戒煙限酒有助改善血壓、膽固醇水平，提升心臟功能，降低心血管疾病風險。

5.保持良好睡眠

充足的睡眠有助於調節血壓、維持正常的血糖水平，降低心臟疾病和中風的風險，同時穩定心臟節律。