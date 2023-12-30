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2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

世界新聞網／輯
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年即將到來，新的一年新的展望，而從命理的角度來看，什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？中國一名擁有逾1842萬粉絲的星座博主「同道大叔」就分析，有四個星座明年將「全年主基調走大運」且「福氣不斷」。以下是他列出的2024年「狗屎運」最佳星座排行前四名：

第4名：獅子座

「同道大叔」說，獅子座2024年堪比戰神，2023年漫長積累迎來全面爆發，火勢猛，力度大。他解釋，上半年月入獅子迎滿月，再迎新月，同時開啟天王順行，已經是大福運的走勢，而下半年金星入獅子座，沖冥王六合月，隨後太陽與水星進入獅子座，水星又在獅子座順行，火星進入獅子座後，再接海順。

他分析，獅子座明年的健康宮全年高亮、生活如意；愛情運方面，將有正緣降臨。在財運方面，則是錢路亨通，「正財+偏財齊提升，聯動事業+貴人的連鎖效應是：事業運強勢發展+收益、資源迅速疊增」，「2024年發財的路子上必有獅子」。

第3名：摩羯座

「同道大叔」分析，如果2024年有一個狗屎運奇人，那必然是摩羯，財運、感情運、事業運、貴人運、健康運、學業運等，摩羯全都有大吉運相。他說，全年火、月、水、金排隊入摩羯，頻率之高無與倫比，火入摩後必拱金，月入摩後必合火，水入摩後必六合日，金入摩後必六合木，「摩羯的年運不好才怪」。

他稱，魔羯明年正財的發揮，將有機會升職加薪，不但有豐厚的偏財運，還有貴人運一起報到。在桃花、健康和學業運也是頂尖，「摩羯走起路來腳下就是祥雲，躺在床上頭頂也有吉星高照」。

第2名：金牛座

「同道大叔」說，金牛新年365天的福運，天天都能排到星座界前三，年上旬火星天王齊發力，月拱日六合金補充能量，年中旬土星木星雙顯威能，水星六合木更上一層，年下旬狂暴牛運徹底展開，守護星能量流溢財帛、愛情、健康、事業宮，更有貴人運三連躍升。

他分析，金牛在明年年首有正財和事運的催化，年中有偏財和善緣的爆發，而健康和學業運呈指數式高漲，橫財加上喜緣的運線貫穿全年；到年尾，雙財運則陷入最大的瘋狂。

第1名：雙子座

「同道大叔」分析，雙子是明年年運第一，「全運線的華彩+波升，滿星盤的爆發+吉相，正偏財領域是三星匯聚，正緣+喜緣有守護星能量加持，事業運與貴人運狂應新月，財帛宮全年被水星關照」。他說，雙子明年的健康運均值是歷史最高的，學業運走勢是今年最好的，「桃花一朵朵，橫財一波波，沒有一條運線是不迎主升浪的」。

他表示，雙子明年感情、事運、雙財、貴人運都極佳，連「幸運女神看了都害怕」。

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