華人奪下法國「國王派之王」亞洲精緻刻花成為決勝關鍵

法國省級國王派大賽冠軍艾力克徐在自家麵包店前手捧冠軍獎盃。法國烘焙發展完善，對優質麵包師傅相當推崇。來自台灣的艾力克徐在展現扎實的傳統功底後，開始加入亞洲元素與創意，大獲好評。（中央社）

法國濱海阿爾卑斯省舉辦首屆國王派大賽，來自台灣的「艾力克徐」結合法國和亞洲技巧，打敗當地勁敵奪冠。他說，在兩個文化中穿梭是他的優勢，也很欣賞法國師傅對作品的堅持。

法國濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）今年舉辦首屆最佳國王派（galette des Rois）大賽，12月初結果公布，首座冠軍由來自台灣的「艾力克徐」（Eric Hsu）奪下，被當地媒體譽為「國王派之王」。

擁有法國高級烘焙師執照的艾力克徐來自苗栗頭份，他談及人生歷程與獲獎心法。

來自台灣的麵包師傅艾力克徐日前獲法國省級國王派大賽冠軍。他說，千層酥的完整與規律性、內餡的調配與香氣、派皮的熟度、外觀的刻花等都是競賽評分重點。他結合亞洲對國王派外觀的要求與刻花，給評審留下深刻印象。（中央社）

1998年，16歲的他赴法探訪當時已在巴黎開麵包店的哥哥－知名麵包師徐國斌，隨後決定留下，跟著大哥學做麵包，2年後開始輾轉在不同的麵包店工作提升技能。2008年，他前往地中海港口土倫（Toulon）附近定居發展，之後也開起了麵包店。

2014年，艾力克徐暌違16年再次踏上台灣土地，一待將近8年，過程中在台北開了4家麵包店，同時出版3本烘焙專書並投入教學、顧問，相當活躍。

大約2年前，因大環境與步調適應，艾力克徐再次回到較為習慣的法國，「在亞洲大家都感覺很匆忙」，他笑著說。半年後，艾力克徐又擁有了自己的麵包店Emotion bakery。

艾力克徐說，這次看到舉辦國王派的比賽，就抓住機會參加，「也把一些在亞洲學到的技術運用在國王派上」，沒想到一舉奪冠。

他指出，亞洲製作國王派時，會把表面壓得漂亮平整，加上精緻刻花；但國王派在法國是非常家常的甜點，沒有特別講究外觀的習慣，「對裁判而言這是一種特色」。

來自台灣的麵包師傅艾力克徐（左）在妻子Maggie Wu（右）支持下，在剛揭曉的法國濱海阿爾卑斯省首屆國王派大賽中奪冠。他笑著告訴中央社，開賣後客戶聞訊蜂擁而至，這幾天做派都做到沒時間睡覺了。（中央社）

法國人最注重還是味道與內餡，對此艾力克徐也堅持保持傳統，「食材講究，包括使用原產地保護認證標籤（AOP）的奶油，也不用香草精，而是馬達加斯加波本香草莢」。

艾力克徐開心表示：「頒獎時我本來不認為會贏，沒想到我一個華人 拿下冠軍，一開始有點不好意思，因為國王派是很法國人的東西；但另一方面也覺得很光榮，滿有面子的。」

消息一出，鎮民覺得與有榮焉。「鎮長也傳訊息邀請我出席年初晚宴。雖然一定還是會有人質疑外國人做法國麵包，但仍有很多人大老遠前來送上祝賀，畢竟這個獎也不是自封的，而是法國評審給的」。

國王派是法國人在每年1月6日天主教主顯節（Épiphanie）前後食用的派餅，由千層酥加上杏仁奶油內餡烤製而成，其歷史可追溯至古羅馬時代的農神節，如今為必吃的季節限定甜點。

得獎的國王派在聖誕節 後剛開賣就已大排長龍，「我昨天做派做到凌晨4點，做不完，但真的滿開心的。對我而言，這真的是很有意義的肯定」。之後他將代表該省參加大區比賽，若晉級將能出征全國賽，「我還是滿有信心的」。

台灣師傅近年在國際麵包大賽中表現出色，艾力克徐指出，台灣烘焙技術確實發展非常好，「非常專精、認真，大家都想把每件事做到最好」。但台灣的大環境讓他有所保留。「好食材成本高，但售價很難賺得了錢，這也是亞洲做生意很累的地方」。

如今仍經常回亞洲教學的艾力克徐分析，台灣麵包品質真的不錯，但要生存相對困難，「台灣常講CP值，亞洲經商都很順從客人，搞到最後放棄堅持，做的東西也不是自己喜歡的了。但在法國，你若不喜歡我的麵包，歡迎去其他家買，他們東西有個性和堅持」。

外國人在法國開道地麵包店挑戰非常高，在傳統手藝得到認可後，他開始發揮創意，商品融入亞洲元素，包括茶口味的戚風蛋糕捲、生吐司、菠蘿麵包、鹽可頌等。

10年長壽電視節目「法國最佳烘焙店」日前到艾力克徐的店裡拍攝，給予戚風蛋糕捲高評價，節目播出後麵包店預計又將多一個明星商品。

艾力克徐定居法國20多年，法國對他的習慣、品味與烘焙技術影響深遠，「但我還是流著台灣人的血，亞洲人的認真拚命與看事情的態度還是讓我與法國師傅有些不同。我在兩個文化中穿梭，也汲取兩個文化的優勢」。