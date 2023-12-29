歐巴馬2023最愛13部電影：選了「奧本海默」但漏了「芭比」

「奧本海默」劇照。（美聯社）

62歲的前總統歐巴馬 （Barack Obama）近日在社群媒體公布了自己的2023年推薦電影。有趣的是，雖然克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的「奧本海默 」（Oppenheimer）赫然在列，但作為「芭本海默」觀影熱潮中的另一半——由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的「芭比」(Barbie)卻沒能入選美國前總統的心中名單。

與往年一樣，歐巴馬依然內舉不避親，年度片單裡列了好幾部由歐巴馬夫婦在2018年成立的Higher Ground Productions參與電影，包括講述黑人民權運動領袖生平故事的劇情片「魯斯丁」（Rustin）、由Netflix出品的「斷訊」（Leave the World Behind）以及志在奧斯卡最佳紀錄長片獎的「美國交響曲」（American Symphony）。

「魯斯丁」劇照。（美聯社）

「斷訊」劇照。（美聯社）

歐巴馬說老實話，「因為這些電影是由Higher Ground Productions製作，所以我這麼做著實有失偏頗」；但又強調，這些也確實是他2023年看過最好的電影。

歐巴馬2023年最喜歡的電影，除了「奧本海默」之外，其他上榜電影還包括有坎城金棕櫚大獎得主「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）和是枝裕和新作「怪物」以及韓裔 演員主演的「之前的我們」（Past Lives）等，只有英國出品的巴基斯坦女性主題作品「有禮會社」（Polite Society）和年初獲得聖丹斯電影節評審團大獎的劇情片「一千零一」（A Thousand and One），相對評價較低，但能被這位文青前總統推薦，自然也有其值得一看的地方。

「之前的我們」劇照。（美聯社）

以下是2023年歐巴馬最喜愛的電影

「魯斯丁」（Rustin）

「斷訊」（Leave the World Behind）

「美國交響樂」（American Symphony）

「留校聯盟」（Holdovers）

「黑莓」（BlackBerry）

「奧本海默」（Oppenheimer）

「美國小說」（American Fiction）

「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）

「怪物」（Monster）

「之前的我們」（Past Lives）

「氣墊傳奇」(AIR)

「有禮會社」（Polite Society）

「一千零一」（A Thousand and One）