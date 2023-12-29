「寄生上流」李善均之死：韓媒不當曝光案情、長年惡評文化仍無解

南韓演員李善均。（路透）

南韓 知名演員李善均 傳出吸毒疑雲後疑似輕生離世，在案件調查草草終結同時，警方資訊外洩、媒體不當曝光、社會大眾的關注與謠言所造成的影響，再次引發討論。

今年10月爆出吸毒疑雲的李善均，在藥檢結果為陰性狀況下，已3度接受警方公開傳喚，除了公開對家人及受到這次事件影響的所有人表達歉意外，他在最後一次傳喚後向媒體表示「很冤枉」，不久後的27日上午就被發現陳屍在車內，疑似燒炭輕生。

身為在南韓家喻戶曉的演員，李善均曾參演「白色巨塔」、「咖啡王子一號店」、「我的大叔」等人氣戲劇，2019年憑藉電影「寄生上流」在國際知名度大漲，演藝生涯攀上新巔峰，但卻在傳出涉毒後形象大傷，如今突然傳出噩耗，令社會大眾大受衝擊。

南韓演員李善均在當地時間29日出殯。（路透）

對於促使李善均做出這種選擇的原因，也掀起各種分析與討伐。韓聯社引述專家看法分析，南韓媒體對於這類事件的過度報導競爭，與社群媒體快速傳播的推波助瀾，讓藝人等活在鎂光燈下的知名人士承受的壓力比過去更大。

媒體激烈競爭與自媒體興起

李善均因參演「寄生上流」，受到國內外媒體關注，在某家地方媒體10月首先爆出「頂流演員因涉毒遭調查」後，不只南韓當地媒體爭相猜測、深挖相關資訊，國外媒體也立即跟進報導。

即使最早曝光的報導未指名道姓，也寫到「尚未確認該演員涉毒」，但因這類新聞最受一般閱聽眾關注、點閱率最好、相關討論也多，媒體很快依相關線索推論出事件主人公為李善均，大篇幅、不間斷地為閱聽眾提供更多最新訊息。

南韓演員李善均。（路透）

KBS電視台在24日播出李善均與控訴他吸毒的娛樂場所職員A女的通話錄音，更在李善均死後成為眾矢之的，因放出與吸毒無關的私下對話內容遭投訴。

不只一般媒體，只要有一台手機就能輕鬆經營的自媒體也投入這次「戰場」，其中不乏以刺激性言論博取觀眾眼球的Youtuber，甚至在李善均去世後追到靈堂，讓李善均所屬經紀公司不得不公開要求「停止這種殘忍的行為」。

警方調查內容外洩與公開傳喚

更罕見的是，這次案件在警方內部調查的初期階段就曝光，不僅可能打草驚蛇，讓真正犯案的人做出因應準備，讓警方後續調查困難，也讓未確認犯案事實的被調查對象被貼上難以抹滅的標籤。

一名檢察官出身的律師接受朝鮮日報訪問時指出，受到社會關注的案件本就難以徹底嚴守偵查不公開原則，但至少會像歌手GD（G-Dragon，權志龍）的案例一樣，盡快做出移送或不移送檢方的決定，而不會像李善均一樣被傳喚3次之多。

另一名律師也說，一般政治人物或財閥大老要求不公開調查時，警方都會接受，不能理解為何到了李善均這裡就行不通。

李善均在第3次接受傳喚之前曾透過辯護律師請求警方採取不公開調查，卻遭警方拒絕。

警方今天就此向媒體說明，當時李善均方要求通過地下停車場進出，避免在媒體前露面，但當天有許多媒體到現場等候，若李善均突然進入地下停車場，可能引發安全事故，因此才拒絕，並認為李善均有自由選擇是否接受媒體訪問。

不過，李善均方表示，他們並未接受上述警方說法，只是認為不能再讓恐嚇詐財案件的調查繼續拖延，不得已之下才接受警方的要求。

惡評與謠言

即使最後被證明清白，標籤帶來的臆測也可能將人至於死地。2008年在家中輕生的演員崔真實，生前被質疑放貸給演員安在煥而迫使其自殺，深受謠言困擾的她雖報警處理，但仍因精神上的壓力做出極端選擇。

南韓社群網站 上的「惡評文化」對公眾人物的影響多年來未見改善，無論是網路實名制、自動刪除惡評的AI系統都難以根除，據南韓警察廳統計，警方2022年獲報的網路名譽毀損及侮辱犯罪案件近3萬件，達到歷年最高紀錄，與2017相較增逾2倍，更遑論未採取法律措施的惡評量。

在這種網路風氣下，公眾人物動輒得咎，一舉一動都可能被人看不順眼、進而惡劣辱罵，2019年相繼輕生離世的藝人雪莉與具荷拉都是惡評下的犧牲者。

首爾大學心理學系教授郭錦珠指出，藝人比一般人更容易成為網路「獵巫」的對象，無論謠言內容是否屬實，一旦透過社群網路迅速傳播，他們的職業生涯就將毀於一旦，也讓藝人對此的心理壓力更大。