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「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

編譯周辰陽／即時報導
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

奧克拉荷馬州諾曼（Norman, OK）一家熱狗餐廳的客人日前拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳頓時從門可羅雀變成了門庭若市。

商業內幕29日報導，這家名為「Spirals」的熱狗餐廳老闆霍塞克（Scott Hosek）20日站在門口時，因公赴諾曼而跟同事來此吃午飯的查佩爾（Nick Chappell）決定拍照與上傳社群媒體，還鼓勵網友前來消費。他寫道，「老闆一直站在那裡，等候客人進來」，並且讚揚了霍塞克和他的餐廳，「他們太貼心了，很高興見到我們。食物棒極了，好客程度爆表」。

影片來源：臉書

截至當地時間28日晚上，該張照片的分享次數已經超過4300次，貼文的分享次數也超過2000次，為「Spirals」帶來了一大堆客人。查佩爾後來補充指出，「如果今天去的話，請大家要有耐心，因為這篇貼文，他們受到了猛烈的衝擊，而且人手不足」。

霍塞克告訴記者，自查佩爾20日發文以來，生意就大幅增加，扭轉了耶誕節前來客下降的狀況，銷售額更立刻開始達到兩位數，「對我來說，都發生得太突然了」。據霍塞克表示，一天內就賺到了整整一周的銷售額，「接下來就是奧克拉荷馬市、諾曼與摩爾（Moore, OK）的所有人都決定現身打個招呼」。

Spirals在22日打烊後，上臉書貼出了餐廳空蕩蕩的照片，並且感謝客人的光顧，同時表示他們沒料到當天會遇到源源不絕的客人，所以人手不足，也知道讓一些客人失望，「我們希望，你們會在未來幾個星期內回來，讓我們彌補」，署名「非常疲憊、但感激不盡的Spirals團隊」。

查佩爾告訴今日美國報，他對貼文的成功感到大為吃驚，二度光顧時見到了70多位客人則更為意外，「我不是社群媒體大佬，通常不會分享，甚至真的不知道用什麼字彙來描述，但我確實發了一篇貼文，這讓我更加高興」。

社群媒體 臉書 奧克拉荷馬州

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