我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

「哈利波特」經典角色大嘆自己沒演好 都為了這原因？

記者蘇詠智／即時報導
蓋瑞歐德曼（右）扮演哈利波特的教父天狼星布萊克。（取材自IMDb）
蓋瑞歐德曼（右）扮演哈利波特的教父天狼星布萊克。（取材自IMDb）

曾在全球各地都造成票房大轟動的「哈利波特」（Harry Potter）系列電影，除了一堆受到觀眾歡迎的童星主角外，也邀來不少演技派的大咖助陣，其中扮演哈利教父「天狼星‧布萊克」的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），向來蠻受到「哈利波特」迷的肯定，認為他將JK羅琳筆下的人物演得活靈活現，可是事隔多年，近日他在podcast節目上談到自己在該系列中的演出，卻給了蠻嚴格的評價：「我覺得我的表現普普通通」。

為何自己看自己與觀眾看他會有如此大的不同？蓋瑞解釋：「如果有哪一天我看到自己的表現，忍不住認為：天啊，我真的很棒。那就會是很悲哀的一天，因為你希望你的下一個演出會做得更好。」他坦言：「我覺得我在『哈利波特』系列演得很普通，我真的這麼想，要是我像扮演石內卜的艾倫瑞克曼（Alan Rickman）一樣先讀過原著，如果我知道這角色會發生什麼，先有一個了解，我真的會用不一樣的方法來詮釋」。

儘管如此，蓋瑞還是很感恩「哈利波特」系列，以及隨後上片的「黑暗騎士」3部曲的邀約，因為那時他才離婚、爭取到孩子們的監護權，為了一家生計必須多接些工作，偏偏當年的大片為了更便宜的花費，流行到澳洲、東歐等地拍攝，他就可能要被迫離開英國，也不能多陪伴小孩，因而推掉了一大堆的片約。好在有這兩系列，以英國的片場為主要據點，又因為是大片、角色眾多，可以在最短的工時內賺進最高的酬勞，他直呼：「這真的救了我」。

蓋瑞歐德曼（右一）自覺在「哈利波特」系列的演出很普通。（取材自IMDb）
蓋瑞歐德曼（右一）自覺在「哈利波特」系列的演出很普通。（取材自IMDb）

哈利波特 澳洲

上一則

盤點全球CEO的2023年荒唐事 約架籠鬥到半裸按摩通通有

延伸閱讀

BLACKPINK合體出席白金漢宮晚宴 英王讚：給全球帶來積極影響

BLACKPINK合體出席白金漢宮晚宴 英王讚：給全球帶來積極影響
中國年輕人興起「職場人設」 她扮「神婆」拒絕加班：磁場不好

中國年輕人興起「職場人設」 她扮「神婆」拒絕加班：磁場不好
羅伯派汀森要當爸 剩艾瑪華森還未婚

羅伯派汀森要當爸 剩艾瑪華森還未婚
安樂死

安樂死

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
有些星座在爭吵時特別容易得理不饒人。(ingimage)

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

2023-12-22 19:26
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
聖誕節這天，威廉夫婦發布一張三名孩子的燦笑合照。（取材自Instagram）

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

2023-12-25 21:52
透過星座分析，瞭解什麼樣的人總是捨不得斷捨離。(ingimage)

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

2023-12-26 01:15
小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01

超人氣

更多 >
IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己