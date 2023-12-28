「哈利波特」經典角色大嘆自己沒演好 都為了這原因？

蓋瑞歐德曼（右）扮演哈利波特的教父天狼星布萊克。（取材自IMDb）

曾在全球各地都造成票房大轟動的「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影，除了一堆受到觀眾歡迎的童星主角外，也邀來不少演技派的大咖助陣，其中扮演哈利教父「天狼星‧布萊克」的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），向來蠻受到「哈利波特」迷的肯定，認為他將JK羅琳筆下的人物演得活靈活現，可是事隔多年，近日他在podcast節目上談到自己在該系列中的演出，卻給了蠻嚴格的評價：「我覺得我的表現普普通通」。

為何自己看自己與觀眾看他會有如此大的不同？蓋瑞解釋：「如果有哪一天我看到自己的表現，忍不住認為：天啊，我真的很棒。那就會是很悲哀的一天，因為你希望你的下一個演出會做得更好。」他坦言：「我覺得我在『哈利波特』系列演得很普通，我真的這麼想，要是我像扮演石內卜的艾倫瑞克曼（Alan Rickman）一樣先讀過原著，如果我知道這角色會發生什麼，先有一個了解，我真的會用不一樣的方法來詮釋」。