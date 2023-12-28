盤點全球CEO的2023年荒唐事 約架籠鬥到半裸按摩通通有

馬斯克（右）6月曾在社群媒體平台X貼文，向祖克柏下戰書來一場籠中格鬥。（美聯社）

又是一年要結束了，今年全球知名大企業的高層沒完沒了的製造新聞，有些很尷尬，有些只能用怪誕形容。以下是今年一些最引人注目的CEO失誤事件：

在今年所有令人瞠目結舌的馬斯克時刻中，最誇張的莫過於他在紐約時報DealBook峰會上發言，對從社群媒體 平台X上撤廣告的企業爆粗口，叫它們「滾一邊去」，甚至點名嗆聲迪士尼執行長艾格（Bob Iger）。由於馬斯克11月支持過一篇反猶太貼文，包括迪士尼在內許多企業都和他保持距離。但馬斯克說，如果廣告商離開X，那也是他們的錯，不是自己的錯。他認為廣告商此舉和敲詐無異。

億萬富翁約架籠鬥

6月，馬斯克公開在X上向查克柏格 下戰書說，如果查克柏格有興趣，「我願意來一場籠鬥」。此前，查克柏格的Meta傳將推出挑戰X的社群平台Threads。練過巴西柔術的查克柏格欣然同意約架。 8月，馬斯克先說對決場地是拉斯維加斯，後來又改稱是古羅馬鬥獸場，但很快遭到義大利文化部長否認。幾周後，馬斯克開始找藉口退出，說有頸／背／肩的問題要動手術。最後查克柏格說馬斯克就是虛張聲勢。

OpenAI 宮鬥

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在一個長周末被董事會突然解雇。最戲劇化的反轉是，參與拉下奧特曼的共同創創人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）在大多數員工威脅集體辭職時調轉槍頭，承諾將「盡一切努力」讓公司重新團結起來，奧特曼後來在大股東微軟力挺下回鍋。整起事件非常詭異，幾乎直接在社群媒體上演。

陽光海灘照

Stellantis和美國汽車工人聯合會（UAW）領導層8月洽談合約時，該公司北美營運長史杜瓦（Mark Stewart）沒親自到場，而是在墨西哥的阿卡波可用ZOOM視訊與會。結果雙方會談不順，員工抗議這位高管以經濟現實主義為名拒絕他們討價還價。UAW的PR團隊趁機請幾個支持工會的社群媒體帳戶發布史杜瓦戴著墨鏡在海灘微笑的視訊和照片，逼得他在下一次的勞資談判親自到場。

叫員工離開「抱怨之城」

辦公家具製造商MillerKnoll執行長歐文（Andi Owen）批評員工別緊盯年終獎金的影片4月全網爆紅。她說，「拜託把時間和精力用在想想怎麼賺進公司需要的2,600萬美元，而不是拿不到獎金該怎麼辦。我的老闆曾告訴我，你可以抱怨、悲傷，但不能永遠停留在那種情緒裡，所以，大家離開『抱怨之城』吧」。MillerKnoll發言人發表電郵聲明說，「歐文對於團隊及能共同取得的成就抱有堅定信心，不會被社群媒體上的90秒視訊所動搖」。

「亞洲航空」執行長費南德斯一邊開會一邊裸上半身接受按摩，還將照片上傳到LinkedIn。（截取自LinkedIn）

裸上身邊開會邊按摩

10月，亞洲航空（AirAsia）聯合創辦人兼執行長費南德斯（Tony Fernandes）在領英發了一張自己赤裸上身坐在會議室桌邊享受按摩的照片。他寫道，「我愛上了印尼和亞航文化，開管理會議還能做按摩」。網友很快發聲抨擊不專業，還有人說，亞航的女員工應該不會對這種工作環境感到安全或舒適。費南德斯後來解釋自己剛剛飛行18個小時，身體酸疼，按摩是印尼辦公室員工的提議。他刪除領英貼文並道歉，「我無意冒犯任何人」。

辦公室戀情偷偷摸摸

9月，英國石油（BP）執行長魯尼（Bernard Looney）因為對以前的辦公室戀情未誠實以告而被迫辭職，損失高達3240萬英鎊的薪水。BP表示，董事會曾經調查2022年魯尼與同事有染的指控，沒發現其違反公司行為準則，但在又出現類似指控後，得知魯尼對先前的調查未完全坦白。BP並不禁止高管的辦公室戀情。發言人說，新任臨時執行長奧金柯洛斯（Murray Auchincloss）也與一名同事有戀愛關係，但已向公司披露。

取消別人航班自己搭私人飛機

美國聯合航空6月在一天內取消751個航班，比任何其他航空公司都多，導致數千名旅客受困各地機場，但該公司執行長柯比（Scott Kirby）當天卻坐私人飛機飛丹佛，完美避開擁堵，此事引發猛烈批評，他最後出面致歉：「坐私人飛機是錯誤的決定，因為這說明我對等待歸家的客戶的處境漠不關心。我真誠地向我們的客戶和幾天來夜以繼日工作的團隊成員道歉」。

公司倒閉也不放棄薪水

前矽谷銀行執行長貝克（Greg Becker）在該銀行3月倒閉後拒絕承諾放棄1,000萬美元的薪酬。矽谷銀行倒閉使政府存保基金損失數十億美元，不得不由其他銀行出資補充。貝克首當其衝遭砲轟，但他告訴參議院銀行委員會，倒閉根本原因不是他管理不善，而是史無前例的連續升息和社群媒體的負面報導。即使參議員敦促，他只說會充分配合監管機構對薪酬的評估，但不做放棄任何報酬的承諾。

大裁員前數位排毒

在大規模裁員約8000人前，Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）說，他花了10天在法屬波利尼西進行了一場「數位排毒」，即在一段時間內不用手機或電腦，減少對科技和社群媒體的依賴。班紐夫在致員工信中說，疫情期雇用太多人，他對此負有責任。但他在裁員後第二天的一場會議遲到，還開玩笑說，「我是不是錯過什麼?」。一些人指出，班紐夫經常將公司是Ohana（夏威夷語的「家庭」）掛嘴邊，裁員卻毫不留情，十分諷刺。