現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

南韓 演員李善均 輕生離世後，不少人透過他的代表作《我的大叔》追憶。《我的大叔》由李善均與IU主演，雖然色調氛圍壓抑，卻觸動了很多社會人士的共鳴。

IU在劇中飾演家庭不完整、從小負擔父親債務而身兼多職的女主角「李至安」，她20多歲卻扛起家計，收入全拿去還債，忙碌的日子讓她覺得生活暗無天日又厭世。

李善均飾演的大叔「朴東勳」承受著家庭與事業雙重碰壁的壓力，不僅職場不順遂，還有不爭氣的親兄弟需要扶持，甚至老婆和自己的學弟有染，生活面臨了種種困難。這2個受傷的人相遇後，透過彼此觀察、互相治癒，成為這個冰冷社會的一絲慰藉。

《我的大叔》在2018年播出時曾帶給無數觀眾力量，導演、編劇在人際刻劃上的細膩，以及對現實的敏銳視角，讓這部電視劇成為經典作品。遺憾的是，雖然劇作帶給不少人溫暖，卻無法支撐演員李善均走出難關，讓人不勝唏噓，於此希望透過再一次回顧本劇經典台詞，陪伴每一個仍在磨難中堅持的靈魂。