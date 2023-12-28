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現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

udn STYLE
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

南韓演員李善均輕生離世後，不少人透過他的代表作《我的大叔》追憶。《我的大叔》由李善均與IU主演，雖然色調氛圍壓抑，卻觸動了很多社會人士的共鳴。

IU在劇中飾演家庭不完整、從小負擔父親債務而身兼多職的女主角「李至安」，她20多歲卻扛起家計，收入全拿去還債，忙碌的日子讓她覺得生活暗無天日又厭世。

李善均飾演的大叔「朴東勳」承受著家庭與事業雙重碰壁的壓力，不僅職場不順遂，還有不爭氣的親兄弟需要扶持，甚至老婆和自己的學弟有染，生活面臨了種種困難。這2個受傷的人相遇後，透過彼此觀察、互相治癒，成為這個冰冷社會的一絲慰藉。

《我的大叔》在2018年播出時曾帶給無數觀眾力量，導演、編劇在人際刻劃上的細膩，以及對現實的敏銳視角，讓這部電視劇成為經典作品。遺憾的是，雖然劇作帶給不少人溫暖，卻無法支撐演員李善均走出難關，讓人不勝唏噓，於此希望透過再一次回顧本劇經典台詞，陪伴每一個仍在磨難中堅持的靈魂。

1.你的身體頂多只有120斤，千斤萬斤的是你的心。

2.原來完蛋也無所謂、也不算大事啊，即使完蛋了也可以幸福。

3.如果你覺得無所謂，別人也會覺得無所謂；如果你覺得嚴重的話，別人也會覺得嚴重，事情都是這樣的，你的想法最重要。

4.把「犧牲」這個詞刪掉，你先開始幸福吧！厚著臉皮只考慮自己吧！

5.在欲望與良心之間，總是傾向良心的人是最可憐的。

6.反正是毀掉的人生，哭有什麼用，哭只會讓媽媽心痛。

7.現實就是地獄，來到地獄都是有理由的，受完罰走人就行了。

8.人生從某種程度來看，是內力和外力的抗衡，不管出什麼事，有內力就能堅持下去。

9.所有的緣分都很神奇也很珍貴，一定要報答才行，幸福地活著，這就是報答。

10.不幸這種東西就像自由落體，越掙扎陷得越深，一直到你再也沒有力氣反擊。沒有痛苦過，就珍惜眼前的幸福，痛苦是無邊無際的。

李善均 南韓

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