詭異…德州18歲孕婦待產前1天失蹤 4天後與男友陳屍車內

德州18歲少女薩瓦娜入院待產前與男友失蹤身亡。（取材自TikTok）

德州 18歲少女薩瓦娜（Savanah Nicole Soto）預定23日入院待產臨盆，26日卻與男友格拉（Matthew Guerra）被發現在車內身亡，警方懷疑兩人遭到謀殺，全案調查仍在進行中。

紐約郵報報導，警察局長麥克馬納斯（Bill McManus）表示，警方26日下午在聖安東尼奧市（San Antonio）公寓Colinas Medical Apartments停車場中一輛車上找到一男一女遺體，死者身分很可能就是18歲的薩瓦娜和22歲的格拉。

麥克馬納斯說，「我們看到的是一個令人非常疑惑的犯罪現場，調查人員認為這對情侶可能是遭人謀殺，但我們目前無法確定」，死者確切身分有待法醫進一步檢查和證實。並補充說兩人已在車內身亡3至4天。

麥克馬納斯未透露死者細節，包括死亡方式以及薩瓦娜的胎兒是否有存活下來。據了解，薩瓦娜的母親說最後一次看到薩瓦娜是22日。

報導指出，身懷9個月孕肚的薩瓦娜自22日起失蹤，原本預定23日要前往醫院準備生產。