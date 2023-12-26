火辣未婚妻為性生活再造處女膜 53歲老公急喊受不了

潔絲敏準備做處女膜再造手術。(圖：TLC旅遊生活頻道提供)

各種不同主題的戀愛綜藝節目正流行，實境節目「到美國結婚去：話說從頭」（90 Day Fiance: Before The 90 Days）更是令人大開眼界，記錄八對神奇網戀情侶的愛情故事，在真實見面前既期待又怕受傷害的心情，情節令人嘖嘖稱奇，其中一對是53歲的吉諾與巴拿馬籍的火辣女友潔絲敏，女方堅持搬進豪華公寓，並要求男友付房租，而她選擇這棟公寓的原因，竟是想跟高富帥前男友當鄰居，然則潔絲敏計畫做「處女膜再造手術」，更讓兩人關係頻起衝突。

「到美國結婚去：話說從頭」這一季節目帶領觀眾回到八組網戀情侶實際相見前，看他們如何為愛勇敢跨出那一步，經歷期待又害怕受傷害的忐忑心情。住在巴拿馬的潔絲敏認為與53歲未婚夫吉諾性生活不美滿，因此準備做處女膜再造手術，而吉諾受不了潔絲敏的金錢觀，擔憂自己受不了，無法負擔她想要的生活。

33歲的泰瑞透過網路認識了女友卡蜜拉，兩人網戀四年已論及婚嫁，但都用文字溝通，不曾視訊通話，泰瑞決定飛往巴貝多向女友求婚，製作單位為了拍攝素材致電女方，沒想到照片裡性感豐滿的卡蜜拉根本不存在，還是一個男人，這四年來都以假身分騙財！真相大白後泰瑞大受打擊，還認為是卡蜜拉手機被偷，即使製作單位拿出與對方的文字聯繫和通話錄音，泰瑞仍放不下這段感情。