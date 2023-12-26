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驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

聯合新聞網／ 即時報導
你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？（示意圖／ingimage）
你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？（示意圖／ingimage）

你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？一名女網友日前在網路上發文，抱怨自己的公公在煮湯時會拿湯勺試鹹度，嚐完後會將該湯勺放回湯鍋，親眼目睹這動作後，讓她再也不敢喝長輩煮的湯。貼文曝光後，引起不少網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，公公在廚房煮湯，剛好從背後經過，發現對方用湯勺試鹹度，試完卻直接放進鍋內，讓她直呼「再也不喝長輩煮的湯」。雖然很感恩長輩願意煮飯，但自己實在難以接受口水，甚至連小孩吃過的，也都盡量不去吃。

貼文曝光後，引起部分網友質疑，表示「餐廳很多都這樣試的，不知道比較好」、「如果你煮飯，你也這樣湯匙會換嗎？」、「除非公筷母匙，不然結果都是一樣的吧」、「如果不能接受，換你煮，你公公會更樂意」、「那建議你別吃外食」、「如果他每一樣菜都這樣，那妳通通不要吃了嗎？」

不過也有其他網友持同樣看法，表示「我也不敢吃別人口水」、「以前我阿嬤巷口的麵攤也是這樣試，超噁的」、「我媽煮飯也都這樣，自己家人口水可以接受，公婆就有點噁心」、「我婆婆也是這樣」、「我阿公也是這樣湯匙直接搖起來喝在放回去，我也不敢喝那鍋湯了」、「太噁心了，寧可不吃，也會委婉的跟長輩說」。

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