好萊塢風向變了…芭比、超級瑪利歐熱賣 超英票房慘兮兮

今年由電玩改編的「超級瑪利歐兄弟電影版」寫下13.6億美元的票房佳績，也讓好萊塢大跌眼鏡。(美聯社)

好萊塢 製片廠總是依據經驗判斷哪些類型電影能大賣，但今年的觀眾顛覆了許多規則。

紐約時報報導，超級英雄電影上映通常座無虛席，但「驚奇隊長2」（The Marvels）、「閃電俠」（The Flash）卻沒啥吸引力。上周末，製作成本破2億美元、行銷成本數千萬美元的「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）在美國和加拿大的票房慘淡到僅有2800萬美元，海外影迷勉強再貢獻8000萬美元。

與此同時，「芭比 」（Barbie）由女性執導、基於小女孩玩具，還全片充斥著粉紅色，全都是片廠認定不會有吸引力的元素，結果跌破眼鏡創下14.4億美元票房佳績，成為今年全球最賣座電影。其次，「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)寫下13.6億美元的票房佳績，也讓好萊塢大跌眼鏡，因為過去電玩改編電影都沒好下場。第三名是片長三小時的「奧本海默」（Oppenheimer），票房9.52億美元，打破了「給大人看的電影賣不好」的傳統看法。

電影顧問David A. Gross說：「毫無疑問，情況變了，觀眾心情不一樣了。我們經歷了七年的政治分裂、一場大疫情、兩場重大戰爭、氣候變遷 和通貨膨脹。電影觀眾似乎對奇觀和拯救宇宙不太感興趣，比較在意被傾訴、被啟發和找到樂子」。

彙整票房數據的Comscore周日預計，今年北美電影票房將比2022年增加20%到90億美元左右。全球票房則可望成長27%到330多億美元，部分原因是拉美票房激增。

但好萊塢疫後復甦的步伐料將在2024年停滯。根據研究票房的Gower Street Analytics預測，最近的罷工打亂製片廠的計畫導致安排上映的片子減少，明年票房可望將減少5%到11%。