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中國多地不鼓勵過聖誕節 憂外來影響

經典聖誕電影「小鬼當家」一家多有錢 紐時：美國前1%富豪

世界新聞網／輯
「小鬼當家」是聖誕節經典電影。（取材自IMDb)
「小鬼當家」是聖誕節經典電影。（取材自IMDb)

1990年上映的「小鬼當家」（Home Alone）是聖誕節經典電影，時至今日仍是不少影迷重溫的作品，紐約時報近日找來專家評估電影裡凱文家的財力，結果推算他們的房產價值在今天超過230萬元，電影主角的家族是收入1%人口的有錢人。

由麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的「小鬼當家」，描述8歲凱文在聖誕節期間被父母獨留在家，獨自對抗兩名小偷並保衛自己的家。

這部以芝加哥為拍攝場景的電影，實際拍攝的房子位於芝加哥市郊溫內特卡（Winnetka）社區，現實中也是全美國內極有錢的社區之一。

紐時訪問了芝加哥聯邦儲備銀行的經濟學家，表示1990年只有芝加哥家庭收入最高的1%的人才能負擔得起這種房子，到了2023年也一樣。

「小鬼當家」裡，凱文與4名兄弟姊妹各有獨立房間，且還有其他空房留給其他親戚住。專家估算一間類似的房屋在2022年中的價錢為240萬元。

凱文一家的親戚也很有錢，電影裡談到他們家15人要從美國搭飛機去巴黎旅行，其中4人搭頭等艙，機票錢是由卡文的羅伯叔叔付清，他在巴黎的家，外面可以直接看到艾菲爾鐵塔。

「小鬼當家」沒提到凱文的爸媽從事什麼工作，由於屋內有不少造型人檯，所以不少影迷猜想女主人的職業可能是時裝設計師。

芝加哥 聖誕節 紐約時報

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