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QR Code點餐是方便還是找麻煩？「不提供這服務絕不用」

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖／ingimage
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今日人手一支智慧型手機，拍照、上網、聯絡親朋好友等等，到餐廳用餐時，不少店家乾脆直接提供QR Code 讓顧客掃描點餐，各種功能與服務讓生活變得更方便。有網友對新的點餐趨勢有感而發，不曉得大家是否都接受這種點餐方式，引起網友們熱烈回應。

過去餐廳用餐時，店家大多提供實體菜單並由專人點餐。隨著科技進步，現在能看見許多店家改用QR Code讓顧客掃描點餐減少等候。一名網友在PTT WomanTalk板發文討論，覺得現在餐廳使用QR Code點餐不僅有效率又不怕服務生沒空，但就少了人與人互動與溫度。

不少網友已經習慣QR Code點餐，認為超方便又不用講話，「很喜歡，快又方便」、「少了很多人不用排隊的這點很好」、「不用排隊超爽的」、「喜歡可以慢慢看，服務生也不用隨時注意你是不是要點餐」，另外也指出到國外很方便，設計的好更能清楚知道每個餐點的詳細資訊及客製化選項。

然而有更多網友提出QR Code點餐令人不悅的地方，「不能接受QR Code點餐還要收服務費」、「有服務費不行，沒收的話可以」、「可以接受QR Code但自己點餐又要收服務費就覺得不爽」、「中低價位餐廳可以，高價還叫客人掃很不行」、「「討厭一定要加LINE才能點餐的」、「有些只能用一支手機下單，人多就超煩」。

除此之外有人認為店家至少要提供Wi-Fi 或平板，收訊不好反而讓點餐變麻煩，也不是每個人都有網路吃到飽 ，「一堆（店家）連Wi-Fi都沒有」、「沒Wi-Fi就免談」、「要有Wi-Fi，有些店家網路（訊號 ）超爛」、「像日本提供平板供點餐一定加分，不然會考慮不去了」、「要用數位點餐還要客人自己拿出手機」。

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