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俄兵被子彈擊中沒死？小米這款智慧手機竟幫「擋子彈」

TVBS新聞網／編輯張君堯即時報導
小米手機。示意圖，非新聞人事物。（圖：小米台灣提供）
小米手機。示意圖，非新聞人事物。（圖：小米台灣提供）

有名俄羅斯士兵近日與敵人交火時被子彈擊中胸部，沒想到他放在衣服內的智慧型手機竟奇蹟似地「擋下子彈」，雖然這名士兵受到輕傷，但子彈幾乎貫穿螢幕、紮實地卡在手機內，曝光的畫面也顯示這名士兵是靠著中國品牌「小米」的手機才撿回性命。

每日星報報導，俄羅斯軍隊在Telegram頻道上證實這起事件，並提到「子彈成功擊中這名士兵，但沒有造成任何嚴重或令人擔憂的傷害」，更補充說道「這名士兵在執行戰鬥任務時被狙擊手擊中，敵人的子彈打穿他身上的防彈衣、擊中放在兇手附近的智慧型手機，沒有對士兵造成嚴重傷害」。

根據曝光的照片，只見這名俄羅斯士兵使用的小米11 Lite智慧型手機嚴重損壞，除了背面被留下1個明顯的彈孔，子彈甚至還卡在手機上，這名士兵事後表示「直到子彈帶來強大的撞擊力道，我才意識到自己被擊中」。

此外，有戰友問道「你立即意識到是狙擊手向你開槍了，對嗎？」，這名士兵回答稱「我只聽到1聲巨響，對方就只開了1槍」。據稱這名士兵奇蹟存活的消息傳開後，被不少同袍視為「幸運」的代表。

這名俄羅斯士兵還指出「子彈擊中手機後沒有發生爆炸，子彈牢牢地卡在手機裡」，雖然仍受到輕微的皮肉傷，但若非這隻手機擋下狙擊手的致命一擊，其胸膛早已被射穿，可謂「不幸中的大幸」。

小米手機放胸口「剛好擋下子彈」　俄羅斯士兵奇蹟撿回一命

TVBS新聞網

俄羅斯 智慧型手機 小米

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