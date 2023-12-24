冬天安心過節 醫曝2大失溫症狀 做3件事自救

聖誕節將至，街上充滿節慶氣息，也要注意保暖。（本報資料照片）

聖誕節將至，不少民眾安排派對狂歡，但時值冬季也要當下寒冷的天氣造成身體負擔。台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，在室外活動時，若突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」兩大症狀，此為身體失溫警訊，首先要立刻添加衣物，其次是盡速躲到室內、車內，讓身體回溫，而機車族、外送員應立即更換潮濕衣物，避免猝死 。

林謂文表示，低溫 如果合併下雨，天氣濕冷，且風速大時，這時會把皮膚表面的溫度帶走，體感溫度可能會比氣溫更低。特別是年長者、三高、心腦疾病等患者，這時應避免長時間待在室外。

林謂文指出，但在室外突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」兩大症狀，此為身體低溫、失溫警訊，須立刻添加衣物，並盡速躲到室內或車內，車內則要打開暖氣，讓身體回溫，降低心肌梗塞、中風 或猝死危機。

嚴寒天氣對機車族、外送員來說，更是考驗。林謂文說，低溫如果伴隨下雨，全身溼答答，加上騎車強風吹，非常容易失溫，提醒機車族、外送員淋濕後，一定要盡速擦乾，或多準備一套乾的衣襪，隨時更換，以防失溫引起感冒等健康危機。

林謂文說，低溫引發心肌梗塞、中風或猝死的最大關鍵因素，就是「溫差」，當身體突然受到熱冷氣溫急劇變化影響，將造成心跳加速、血壓急速上升，造成身體危機。

他說，尤其是假日，許多民眾白天出門，因白天氣溫回升，民眾常忘記多穿一件衣服，但到了晚上氣溫驟降，反而感覺衣服不夠了，建議白天外出、夜間返家的人，要多穿或多帶一件衣服，以備不時之需。

寒流或冷氣團來襲時，如何穿衣保暖？林謂文說，最好方式是「洋蔥式穿衣法」，長者最裡面可以穿一件發熱衣，一般民眾則是穿透氣排汗的衣物，接著是外出服搭配毛衣或背心，最後是羽絨外套，此時也須特別頸部、手部保暖，最好使用圍巾、手套。

他表示，進出人潮擁擠場所應佩戴口罩，除可以避免病毒、細菌感染，也有保暖效果。特別是有高齡、三高、心腦疾病等患者，外出一定要注意保暖。