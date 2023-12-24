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花圈別掛門上、禮物襪要新的 聖誕節也有13大華人民俗禁忌

記者陳宏睿／台中報導
圖為紐約布魯克林的聖誕造景。（歐新社）
圖為紐約布魯克林的聖誕造景。（歐新社）

12月25日是聖誕節，命理師楊登嵙說，雖然聖誕節非華人的傳統文化，但仍須有一些華人的民俗禁忌需留意，因為今年仍屬癸卯水兔年，雞、鼠都是沖、刑的生肖，要留意大門不可張掛相關圖案，另外，聖誕樹擺放也有禁忌，都需注意。

命理師楊登嵙說，明天是西洋聖誕節，如同中國農曆新年，如何讓自己過一個開心又開運的「聖誕節」要注意以下13項禁忌：

1、大門不可安置沖刑圖案：

2023年癸卯水兔年，雞為正沖，鼠相刑，大門上不可張掛雞鼠圖案的飾品。

2、大門不可安置花圈：

聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。

建議大門上的聖誕布置改用光亮的燈泡做聖誕花圈為宜，如果想利用聖誕花圈裝飾，可以改掛在牆上，聖誕期間做為應景的布置可，但應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。

3、大門出入口不可雜亂：

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。

4、聖誕樹要轉陽：

聖誕樹要利用紅色或金色飾帶、飾品轉陽，樹一般飾種植在戶外，有日照，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。

5、聖誕樹要擺放客廳大門內：

聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

6、聖誕樹禁放臥室：

一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。

7、聖誕樹燈要暖色系：

聖誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

8、聖誕紅宜雙數：

好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

9、床頭貼聖誕貼紙：

聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

10、聖誕襪不可舊：

聖誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。聖誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。

11、聖誕襪不可透明：

聖誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

12、不可說鬼、死：

聖誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。

13、忌穿全身黑衣：

聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

聖誕節 華人

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