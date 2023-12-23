「聖誕紅」也要正名？英文命名來自爭議人物

原始來自墨西哥的聖誕紅一直和聖誕樹、聖誕老人和馴鹿一樣，是歐美國家歡慶佳節必備象徵。(美聯社)

聖誕紅(poinsettia)一直和聖誕樹、聖誕老人和馴鹿一樣，是歐美國家歡慶佳節必備象徵。但在聖誕紅被引進美國近200年後的今天，開始有人主張，這葉片鮮紅的美麗植物應改用墨西哥 南部原住民 名字；因為它的英文名源自一位爭議性歷史人物。

聖誕紅，又稱一品紅，英文名稱poinsettia。迄今持續在墨西哥太平洋海岸和中美洲部分地區，恣意生長。它的英文名，來自業餘植物學家和政治家波因塞特(Joel Roberts Poinsett)；他於1828年擔任美國駐墨西哥首任公使期間偶然發現這種植物，並將它帶回美國。

自墨西哥把聖誕紅植物帶回國的業餘植物學家和政治家波因塞特。(取自維基百科) 原始來自墨西哥的聖誕紅一直和聖誕樹、聖誕老人和馴鹿一樣，是歐美國家歡慶佳節必備象徵。(美聯社)

波因塞特對科學和潛在經濟作物很感興趣，他還將聖誕紅相關剪報寄給費城一位植物學家。但在他發現聖誕紅後不到一年，就被控介入操控墨西哥政治，遭到驅逐。

近年來，更多關於波因塞特的爭議陸續被揭露，包括他追求具破壞性的海外商業利益、當過美國稻米農場的奴隸主，擔任戰爭部長時幫助監督美國原住民強制遷移。

歷史學家雷格勒(Lindsay Schakenbach Regele)在名為「鮮花、槍枝和金錢」(Flowers, Guns and Money)傳記中，嚴厲批判波因塞特對待原住民的方式，稱他是政治經濟投機者，與智利獨立領袖密謀，在墨西哥還與英國銀行家勾結。

領導美國聖誕紅遺傳史研究的墨西哥生物學家特雷霍(Laura Trejo)表示，一般墨西哥人不會稱聖誕紅poinsettia，也不會談論波因塞特這號人物；「只有史學家、外交官和政界，才了解波因塞特的歷史。」

俄亥俄州 牛津市邁阿密大學墨西哥歷史及全球跨文化研究教授阿爾巴蘭(Elena Jackson Albarán)則說，墨西哥年輕人更希望將聖誕紅改名為「Cuetaxochitl」；但一定會有很多人說，他們「根本不在乎。」