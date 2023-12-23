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聖誕送禮有禁忌？ 她不信邪「隔周秒失戀」

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 報導
「聖誕節送禮」是不少人相當頭痛的問題。(新華社)
「聖誕節送禮」是不少人相當頭痛的問題。(新華社)

聖誕佳節將至、除了一幫朋友之間的交換禮物之外，或許就屬情侶之間的送禮選擇最須謹慎；在中華傳統文化中，「送禮」可謂眉角甚多、且大多與諧音有關，若是不小心挑錯則可能面臨失戀、交情止步的慘況。令人意外的是，在美國也有所謂的「鞋子理論（Shoe Theory）」，瘋傳只要將鞋子當作禮物送人，最終的結果只會是對方離自己而去。

綜合紐約郵報（NY Post）等媒體報導，抖音TikTok）用戶安琪拉（Angela）發布的一則影片，透露自己小時候就聽媽媽說過，相傳在挑禮物給另一半或是友人時，若是選中鞋子作為禮物，兩人在不久後的未來終將分別。

當時影片一經發布即引起熱議，不少「過來人」也在底下留言分享，坦承確實曾經聽過這樣的說法，但認為只是都市傳說而沒有放在心上，卻未曾想某一年送了男友很想要的鞋子給對方後，不到一周的時間就被甩，讓她不得不相信確有此事。

除了不信「鞋」的苦主之外，另一名女網友也透露，自己在多次嘗試斷開男友都沒能如願後，果斷送了一雙鞋給對方，隨即就成功分手，令她感到相當訝異。然而針對這樣的理論，不少民眾仍抱持懷疑立場，直言自己爸媽會互送鞋子，這麼多年來兩人感情更是始終如一，對此「知情網友」則分享，買鞋子送對方時，要求支付1塊錢、視同「購買」就能破解魔咒。

聖誕送1禮物必死？分手魔咒瘋傳　苦主不信邪「隔週秒失戀」

TVBS新聞網

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