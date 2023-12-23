性格體格特徵來自老爸還老媽？測一下口水樣本就知道

滿臉長雀斑到底是遺傳自老爸還老媽？現在Ancestry這個家譜遺傳網站推出新器材，用一滴口水樣本，就能讓人確切得知，自己哪些特色是傳承自父親還是母親。（聯合報系資料照片）

滿臉長雀斑、個子太矮，到底是遺傳自老爸還老媽？做子女的常有些疑問。連為人父母的看到小寶貝做了什麼事，都忍不住大叫，「一定是遺傳自我！」但一定說得準嗎？現在Ancestry這個家譜遺傳網站推出新器材，用一滴口水樣本，就能讓人確切得知，自己哪些特色是傳承自父親還是母親。

每日郵報(Daily Mail)22日報導，新器材可以分析你的基因成分，包括內向外向、愛不愛冒險、能不能吃辣、還有是夜貓族或早起鳥，總共40多個特徵。此外能分辨的是誰讓你千杯不醉、夢境記得清、長於跑步、愛不愛睡午覺等等。

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新器材管用，靠著你的唾沫樣本來檢出與某些特徵相關「標誌」。研究團隊檢驗出哪些標誌具在，使用他們的「側觀」(SideView)科技，找出哪些去氧核糖核酸(DNA )來自老爸，而哪些又來自老媽。

科學家們表示，舉個例子，人有些特點讓他們愛睡午覺。側觀科技可以指出，你媽給妳400個標誌，讓你愛睡午覺，而來自老爸的午覺標誌是100個。這一點意味你由老媽遺傳的DNA，對你愛睡午覺這個特點，影響較大。

側觀科技管用，是藉著由自己資料庫發現其他DNA「匹配」，也就是某人經由老爸或老媽與你有親屬關係，如此容科學家找出你每個DNA區段哪些部分，是遺傳自老爸，或者老媽。

Ancestry表示，目前他們的DNA網絡裡有2500萬人；團隊表示，未來能加入側觀科技的特色，「可能性實為無限」。這種DNA特色檢驗要價約120美元，但目前打折促銷到28日，只要88美元，要訂購請上Ancestry.com。