「聖誕老人」爬24樓送禮 下秒失足…百人面前墜樓亡

俄羅斯一名男子裝扮成聖誕老人，原先計畫從24樓垂降至地面，不料竟出現失誤，意外墜落身亡。（取材自X／@ahmed_tous31480）

俄羅斯 西部一城市日前為慶祝聖誕，邀請一位經驗豐富的登山客裝扮為聖誕老人，原先計畫從24樓以繩索垂降到地面，給參與活動的孩子們一個驚喜，不曾想過程中男子疑似因搞錯安全繩，不幸在數百人面前墜落身亡。

根據太陽報得知，這名男子是位經驗豐富的專家，當天他裝扮成聖誕老人，預計從24樓垂降與孩子們碰面，不料期間卻疑似因搞混安全繩造成失誤，失足從24樓墜落至1樓建築物上方，由於該建築物離地面上有一層差距，且被白雪覆蓋，因此孩子並未看見男子墜落後的樣貌。

事發當下，不少人認為此環節也是表演的一部分，並未察覺不對勁，甚至有民眾認為掉落的是假人，活動也持續進行並未因此中斷。過了一陣子才有民眾察覺這起悲劇，在場的父母得知後都感到相當震驚，甚至有該棟住宅的民眾表示，當時男子在攀爬大樓時，他的妻兒正好在住宅中，當男子墜落時，剛好目睹了這起事故。

針對這場意外事故，活動負責單位為此深表歉意，表示該男子是經驗豐富的專家，這場事故確實是可怕且完全不可預測的事件，「今天的假期變成了一場巨大的不幸」，該公司說明，「將會盡一切努力幫助警方了解原因，絕不會讓這種情況再次發生」，而警方也將持續調查事發原因以及是否有違反安全規則的情況。