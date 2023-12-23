我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

「聖誕老人」爬24樓送禮 下秒失足…百人面前墜樓亡

聯合新聞網／即時報導
俄羅斯一名男子裝扮成聖誕老人，原先計畫從24樓垂降至地面，不料竟出現失誤，意外墜落身亡。（取材自X／@ahmed_tous31480）
俄羅斯一名男子裝扮成聖誕老人，原先計畫從24樓垂降至地面，不料竟出現失誤，意外墜落身亡。（取材自X／@ahmed_tous31480）

俄羅斯西部一城市日前為慶祝聖誕，邀請一位經驗豐富的登山客裝扮為聖誕老人，原先計畫從24樓以繩索垂降到地面，給參與活動的孩子們一個驚喜，不曾想過程中男子疑似因搞錯安全繩，不幸在數百人面前墜落身亡。

根據太陽報得知，這名男子是位經驗豐富的專家，當天他裝扮成聖誕老人，預計從24樓垂降與孩子們碰面，不料期間卻疑似因搞混安全繩造成失誤，失足從24樓墜落至1樓建築物上方，由於該建築物離地面上有一層差距，且被白雪覆蓋，因此孩子並未看見男子墜落後的樣貌。

事發當下，不少人認為此環節也是表演的一部分，並未察覺不對勁，甚至有民眾認為掉落的是假人，活動也持續進行並未因此中斷。過了一陣子才有民眾察覺這起悲劇，在場的父母得知後都感到相當震驚，甚至有該棟住宅的民眾表示，當時男子在攀爬大樓時，他的妻兒正好在住宅中，當男子墜落時，剛好目睹了這起事故。

針對這場意外事故，活動負責單位為此深表歉意，表示該男子是經驗豐富的專家，這場事故確實是可怕且完全不可預測的事件，「今天的假期變成了一場巨大的不幸」，該公司說明，「將會盡一切努力幫助警方了解原因，絕不會讓這種情況再次發生」，而警方也將持續調查事發原因以及是否有違反安全規則的情況。

俄羅斯

上一則

將近40年 超經典名曲「Last Christmas」終登上聖誕排行榜冠軍

下一則

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

延伸閱讀

小鎮No.1

小鎮No.1
我喜歡聖誕節

我喜歡聖誕節
高麗超市巨型薑餅屋免費聖誕老人合照

高麗超市巨型薑餅屋免費聖誕老人合照
瑞典收藏全球寫給聖誕老人信件 最久可追溯至1890年代

瑞典收藏全球寫給聖誕老人信件 最久可追溯至1890年代

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦