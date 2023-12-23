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女兒便當常被偷吃…母「下瀉藥」緝兇 反害女兒差點被退學

聯合新聞網／綜合報導
女子為了揪出偷吃兇手，在女兒午餐加了瀉藥。示意圖。（取材自ingimage）
女子為了揪出偷吃兇手，在女兒午餐加了瀉藥。示意圖。（取材自ingimage）

一名媽媽發現女兒帶到學校的午餐常常被偷吃，即使跟校方告知依然沒有解決，於是這名女子決定自己「私刑」處理，在餐點中加了瀉藥，想找出偷吃的同學到底是誰，沒想到卻因此害女兒差點被退學。

據紐約郵報（New York Post）報導，這名女子在知名論壇Reddit上發文表示，過去幾個禮拜女兒的便當一直被偷吃，她向老師和校長反應，但他們卻只說要孩子顧好東西，應該是她自己弄丟了。

為了解決這個問題，女子決定在女兒的午餐加瀉藥。她給女兒零用錢要女兒自己另外買東西吃，當天留意有沒有同學一直跑廁所。果不其然，班上一名男同學中午過後就開始跑廁所，且試了幾天都一樣。

沒想到抓到兇手以後，對方反而惡人先告狀，向校方反應說是女子的女兒故意讓男同學吃有瀉藥的食物，讓女兒面臨被退學的風險。

女子發文詢問網友該怎麼處理，有人建議女子絕對不能承認是自己故意加瀉藥的，只要說是女兒這幾天便秘，所以才會在食物裡放瀉藥，詢問對方為什麼要吃自己女兒的食物。

也有網友認為女子應該據理力爭，說是對方偷吃有錯在先。不過也有不少網友認為女子寫了這篇文章已經公開承認自己下藥，不管孩子做了什麼，都不應該下藥害孩子，兩方都有錯。

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