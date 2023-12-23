將近40年 超經典名曲「Last Christmas」終登上聖誕排行榜冠軍

「Last Christmas」曾是英國耶誕期間大熱賣、卻從未的上排行榜冠軍的名曲。（截圖自Amazon）

聖誕節 將至，全球各地無數民眾都在準備與家人一起度過這個溫馨的假期，關於聖誕節的名曲也會在大街小巷播放，其中最知名、人人耳熟能詳的代表之一，就是英國經典男團「Wham!」的世紀名作「Last Christmas」，雖然詞意中提及情傷，帶有一些些的陰鬱，不過曲風輕柔浪漫，廣受各地聽眾的歡迎。當年Wham!在英美兩國急速爆紅，主唱喬治麥可（George Michael）接連兩首歌「Wake Me Up Before You Go-Go」、「Careless Whisper」都在兩地登上排行榜冠軍，聲名站上高峰的他，充滿雄心要寫一首日後會成為聖誕代表歌曲的新歌，於是「Last Christmas」就此誕生。

不料老天的安排，實在不是凡人能預料，就在「Last Christmas」強勢推出時，剛巧英國、愛爾蘭一堆歌手主動集結，為衣索比亞飢荒難民募款，合錄了慈善歌曲「Do They Know It's Christmas?」引起各方話題，連喬治麥可都有參與演唱，當年聖誕節的歌曲排行榜，「Do They Know It's Christmas?」穩坐冠軍，「Last Christmas」只能屈居亞軍，因為話題太熱烈，美國樂壇隔年有樣學樣，才推出了另一首群星大合唱的「We Are the World」。「Last Christmas」也就因此抱憾了快40年，成為雖然人盡皆知、卻未能登上聖誕冠軍寶座的經典聖誕歌曲。

無獨有偶，在美國瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）多年後推出的聖誕歌「All I Want For Christmas Is You」，也是雖然大受歡迎卻從未登上告示牌排行榜冠軍，然而此曲推出的25年後，卻首度爬上告示牌排行榜的冠軍位置，且此後每一年到了聖誕假期，都會成為告示牌排行榜的冠軍歌曲，想不到「Last Christmas」在英國也有了類似的命運，今年，在該曲推出將近40年，首度在聖誕節榮登全英排行榜冠軍，可惜原創人喬治麥可早在7年前的聖誕已去世，只剩下Wham!的另一位成員安德魯（Andrew Ridgeley）能夠目睹這一刻。