將近40年 超經典名曲「Last Christmas」終登上聖誕排行榜冠軍

「Last Christmas」曾是英國耶誕期間大熱賣、卻從未的上排行榜冠軍的名曲。(截圖自Amazon)

聖誕節 將至,全球各地無數民眾都在準備與家人一起度過這個溫馨的假期,關於聖誕節的名曲也會在大街小巷播放,其中最知名、人人耳熟能詳的代表之一,就是英國經典男團「Wham!」的世紀名作「Last Christmas」,雖然詞意中提及情傷,帶有一些些的陰鬱,不過曲風輕柔浪漫,廣受各地聽眾的歡迎。當年Wham!在英美兩國急速爆紅,主唱喬治麥可(George Michael)接連兩首歌「Wake Me Up Before You Go-Go」、「Careless Whisper」都在兩地登上排行榜冠軍,聲名站上高峰的他,充滿雄心要寫一首日後會成為聖誕代表歌曲的新歌,於是「Last Christmas」就此誕生。

不料老天的安排,實在不是凡人能預料,就在「Last Christmas」強勢推出時,剛巧英國、愛爾蘭一堆歌手主動集結,為衣索比亞飢荒難民募款,合錄了慈善歌曲「Do They Know It's Christmas?」引起各方話題,連喬治麥可都有參與演唱,當年聖誕節的歌曲排行榜,「Do They Know It's Christmas?」穩坐冠軍,「Last Christmas」只能屈居亞軍,因為話題太熱烈,美國樂壇隔年有樣學樣,才推出了另一首群星大合唱的「We Are the World」。「Last Christmas」也就因此抱憾了快40年,成為雖然人盡皆知、卻未能登上聖誕冠軍寶座的經典聖誕歌曲。

無獨有偶,在美國瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)多年後推出的聖誕歌「All I Want For Christmas Is You」,也是雖然大受歡迎卻從未登上告示牌排行榜冠軍,然而此曲推出的25年後,卻首度爬上告示牌排行榜的冠軍位置,且此後每一年到了聖誕假期,都會成為告示牌排行榜的冠軍歌曲,想不到「Last Christmas」在英國也有了類似的命運,今年,在該曲推出將近40年,首度在聖誕節榮登全英排行榜冠軍,可惜原創人喬治麥可早在7年前的聖誕已去世,只剩下Wham!的另一位成員安德魯(Andrew Ridgeley)能夠目睹這一刻。