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聖誕節「陰莖骨折」案例暴增 醫：這體位恐讓下體腫成茄子

TVBS新聞網／編輯 張君堯 即時報導
聖誕節歡快且親密的氣氛會迅速拉近伴侶的關係。示意圖。（取材自ingimage）
聖誕節歡快且親密的氣氛會迅速拉近伴侶的關係。示意圖。（取材自ingimage）

聖誕佳節將至，歡樂的氣氛時常讓伴侶之間的關係更為親密，不過有德國的研究發現每到聖誕假期期間，「男性陰莖骨折」的風險也隨之提高，領導此研究的泌尿科醫生除了透露陰莖骨折時會出現的狀況，更提到「性愛體位」是每對伴侶需要注意的環節。

《衛報》報導，這項發表在《英國泌尿學國際雜誌》（British Journal of Urology International）、由研究泌尿科醫師皮吉迪斯（Nikolaos Pyrgides）領導的研究調查2005年至2021年間，德國3421名遭遇「陰莖骨折」的男性，得出結果稱「如果每天都像聖誕節一樣，那麼從2005年開始，德國男性陰莖的骨折機率將會增加43%」。

皮吉迪斯提到聖誕節歡快且親密的氣氛是導致機率增加的主因，並透露「這種傷勢（陰莖骨折）往往發生在較為激烈、狂野的性愛過程中，尤其是你與伴侶沒有直接眼神接觸的體位，例如『反向女牛仔』（Reverse Cowgirl）」。

據悉，陰莖骨折通常會先聽到爆裂聲，隨後伴隨而至的是劇烈疼痛、勃起迅速消退以及嚴重腫脹和瘀傷，皮吉迪斯指出「當患者向醫生展示他們受傷的陰莖時，腫脹會讓陰莖通常看起來像茄子一樣」。

此外，這項研究也探討除了聖誕節期間以外的時段，發現「周末」和「暑假」期間陰莖骨折的風險同樣會增加，然而跨年夜沒有這類狀況，另外在新冠疫情封城期間，因陰莖骨折入院的人數保持穩定，至於遭受此類傷勢的平均年齡為42歲。

皮吉迪斯還補充說「大多數陰莖骨折發生在非常規情況下，例如婚外情或在不尋常地點發生性行為」，並建議伴侶注意受傷的風險、呼籲聖誕節前千萬要「謹慎行事」，更強調「如果確實發生這種情況（陰莖骨折），你應該將其視為絕對的緊急情況並盡快找醫生，因為如果不接受治療，你可能會面臨長期併發症」。

案例暴增　醫生曝：這體位恐讓下體腫成茄子

TVBS新聞網

聖誕節 德國 疫情

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