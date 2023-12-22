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曾大口吞下「蝌蚪、老鼠和菸頭...」男主播灌酒直播 1小時猝死

噓！星聞／即時報導
喝酒示意圖。（ingimage）
喝酒示意圖。（ingimage）

綜合中國媒體報導，今年6月傳出黃姓直播主在直播間喝白酒後死亡的意外。據悉，當天他在直播間喝酒時臉還因為酒醉漲紅，下播約一個小時候，他的妻子卻發現丈夫已倒臥在地身體發涼，地上還留有菸蒂、瓜子皮，牆角留著一堆啤酒瓶。被問及死因，黃太太則表示，丈夫是被嘔吐物給噎死。

友人透露，黃姓主播大多靠著直播喝酒賺粉絲「抖內」，但當天他認為黃姓主播喝得並不多，大多時間都是在陪粉絲聊天。有粉絲後來還原當天直播情況，表示當天黃姓主播喝了兩、三瓶白酒後，大喊大叫持續了10多分鐘，後來直播就中斷了，當時直播間還有粉絲提醒說「打120吧」，但最終沒人撥出電話求救。

黃太太告訴媒體，丈夫平時都在鏡頭前直播，他在直播房間牆上還用粉筆寫下「錢比命重要」。黃太太透露，丈夫常在直播時喝白酒、吃生雞蛋、老鼠、蝌蚪，甚至是菸頭，通常晚上直播喝酒，會喝到凌晨2、3時才結束。她感嘆丈夫長期喝酒導致胃不好，還因此暴瘦；過去村裡的人也都知道丈夫直播的事情，因此在村裡的名聲不太好。

消息一出，引發網友熱議，還登上微博熱搜榜第一名。網友們紛紛表示：「又一個為流量而亡的部落客…真的這種風氣要不得」、「那些吃播都是假的，你真喝啊」、「我不知道這種直播的意義在哪」、「天，我以為他們都是喝礦泉水，沒想到是真的喝白酒啊」、「刷過小禮物，想讓他別喝了」、「這真是要錢不要命」、「老鼠都能吞下…」。

黃姓主播的直播間。（取材自微博）
黃姓主播的直播間。（取材自微博）

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