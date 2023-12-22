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最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

聯合新聞網／ 即時報導
有些星座在爭吵時特別容易得理不饒人。(ingimage)
有些星座在爭吵時特別容易得理不饒人。(ingimage)

有些人以和為貴，就算彼此意見不合，也會想辦法幫對方找台階下。但也有的人一旦起爭執，總是據理力爭，且得理不饒人。日本網站「占TV」近來就排行12星座，分析哪些是屬於會得理不饒人的類型。

第12名 雙魚座

雙魚個性溫柔，比起理論，更倚賴感情用事。

第11名 金牛座

比起講道理，金牛座更在乎自己覺得好還是不好。

第10名 牡羊座

牡羊會認為與其說那麼多，不如身體力行的類型。

第9名 巨蟹座

巨蟹對於好壞分得很清楚，不過判斷依據並非理論，而是自我感情。

第8名 獅子座

獅子座生性浪漫，講道理還不如訴諸感動。

第7名 天蠍座

雖然表面上看不出來，但天蠍座其實屬於理性派的人。

第6名 射手座

儘管平常看似大而化之，卻有著喜歡高談闊論的一面。

第5名 魔羯座

認真而現實的魔羯座，無法忍受別人不遵循規則。

第4名 天秤座

為了像天秤一樣講求公平性，天秤座會以理論的方式去思考事情。

第3名 雙子座

好奇心旺盛，又喜歡蒐集情報的雙子座，自己本身也屬於理論型的性格。因此在談話的時候，自然會有得理不饒人的狀況發生。不過在一些情況，他們會懂得利用幽默，來化解一時的尷尬。

第2名 處女座

處女座本身思慮清晰，只要跟他們談話，他們就會回答出一串完整的看法，連一點反駁的餘地都找不到。而連小地方都會斤斤計較，讓處女座往往會被他人認為很囉唆。

第1名 水瓶座

談到講求客觀、理性，水瓶在12星座中無人能出其右。不只是自己總是以理性角度去看事情，更會要求別人像他們一樣。如果發生爭執，更會仗著理論咄咄逼人，讓對方沉默為止。

日本

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