聖誕樹怪蛋突孵化 家裡爬滿蟲影片暴紅 過來人崩潰：差點把房子燒了

美國一名女子發現聖誕樹突然湧出上百隻小螳螂，短時間內蔓延整個家。（截圖自Tiktok／@andeekitty）

聖誕節 驚魂，美國一名女子安德里亞·考沃德（Andrea Coward）先前在農場砍了一顆樹載回家，兩周之後聖誕樹突然引起一陣騷動，樹上竟然湧出上百隻小螳螂，跳來跳去幾乎布滿所有空間，讓女子超崩潰發誓「以後只用假樹了」。

根據The Dodo報導，安德里亞從俄亥俄州 （Ohio）的農場砍了一棵樹當成聖誕樹，原本以為這是個好主意，但很顯然他後悔了。該名女子表示，當他們把樹運回家中差不多又隔了2周，這時家人突然發現聖誕樹上有奇怪的動靜聲響，仔細觀察沒想到是一隻又一隻剛孵化的小螳螂，讓安德里亞忍不住驚呼有如「上百萬隻新朋友」，迅速地蔓延到整個家中。

報導指出，專家猜測很可能是因為冷杉樹上藏有「螳螂卵囊」，由於當初砍樹的時候沒有詳細檢查，卵囊在室溫下加速孵化，造成百萬大軍四處亂跳的混亂情況。

這起聖誕驚魂吸引至少超過700萬名網友朝聖，在影片下方留言「在所有蟲裡面，我覺得螳螂是最好的結局」「有一年我的樹裡跑出蝙蝠」「我們架起樹開了燈 燈意外把黃蜂解凍了」。也有網友字字血淚表示遇過聖誕樹有蜘蛛寶寶，貓意外把樹撞倒，接下來超可怕的畫面讓他差點把房子燒了。