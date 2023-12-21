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「回春照驚人」劉德華誘林子祥復出拍片 照片曝光超驚喜

記者梅衍儂／即時報導
劉德華「難為正邪定分界」MV採用AI製作。（圖：台灣映藝提供）
劉德華「難為正邪定分界」MV採用AI製作。（圖：台灣映藝提供）

天王劉德華監製兼主演的犯罪動作片「潛行」將於明年1月19日上映，22日推出電影宣傳曲及MV，劉德華邀來林子祥一同翻唱經典廣東歌「難為正邪定分界」，MV以AI技術創作，畫面呈現出兩位巨星多個動畫造型，包括驚喜回春造型，劉德華大讚林子祥為歌曲加持，「魔鬼」級演繹無人能及，當場邀請對方復出，再次合作拍電影。

「難為正邪定分界」在片中是兩位男主角劉德華和林家棟最愛聽的歌，這次劉德華挑戰演反派，剛好角色「林陣安」的英文名跟林子祥一樣叫「George」，林子祥笑說劉德華都沒跟他拿版權，還暗示：「我拍戲我都想做個反派，永遠都沒機會演。」劉德華心領神會，立刻邀請林子祥拍片，更承諾只需拍30個工作天，保證每日有10小時睡眠，利誘對方復出，他笑說：「我們拍過年的那種賀歲電影，開開心心的就好了，其實我也不知道夠不夠錢請你，哈哈。」他還提到主演的經典片「童夢奇緣」，笑說可以跟林子祥演兩父子，不過林演兒子。

事實上，劉德華第一部擔任重要角色的電影，正是1982年跟林子祥合演的「投奔怒海」，而上一次兩位在銀幕上合作，已是34年前的「最佳男朋友」。2人在重新編曲的版本中加上Rap，問到誰詮釋「魔鬼」的部分，林子祥接受訪問時搶著說：「劉德華怎麼可以做魔鬼」，劉德華反誇林子祥唱功無人能敵：「我是覺得我要唱啦，不過我唱不到魔鬼，當製作好歌曲之後，大家聽到就知道。」還大讚林子祥演繹得相當有層次。

劉德華（左）和林子祥的AI回春照片驚艷粉絲。（圖：台灣映藝提供）
劉德華（左）和林子祥的AI回春照片驚艷粉絲。（圖：台灣映藝提供）
劉德華「難為正邪定分界」MV採用AI製作。（圖：台灣映藝提供）
劉德華「難為正邪定分界」MV採用AI製作。（圖：台灣映藝提供）
劉德華邀來林子祥翻唱經典廣東歌「難為正邪定分界」（圖：台灣映藝提供）
劉德華邀來林子祥翻唱經典廣東歌「難為正邪定分界」（圖：台灣映藝提供）

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