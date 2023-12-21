今年很倒楣？利用「對稱」驅壞運 想轉好運先改變家中3布置

透過調整家中的布置，就能夠改變運勢。示意圖。（取材自ingimage）

2024即將到來，不少人都希望在新的一年，能夠有煥然一新的運勢。而家中的風水，更是與運勢密不可分。日本網站「All About」近來就分析，如果想要招來好運，可以在家中布置上下什麼功夫。

1.利用「對稱」來驅逐霉運

玄關是運勢的入口，然而若是每天回家，就把鞋子、雨傘或包包等雜物隨便亂放，很容易讓好運溜走、壞運累積。因此在擺放物品時，最好以成雙成對的模式，像是廟門口的石獅子一樣整齊放好。除了能夠驅逐壞韻、帶來好運之外，在看到整齊對稱的東西，內心也比較安穩。

2.放置「鏡子」來提升在家工作的效率

自從疫情 時代開始，有不少人就轉成在家上班 的模式。此時如果背對著大門，或許就會不自覺感到背後隨時可能遭到襲擊，進而讓內心產生不安。因此，如果能在桌上擺放一面鏡子，就能夠鎮定心靈，更加專注在工作上。此外，眼睛看到紅色可以提高專注度，看到藍色可以放鬆。因此在進行嚴謹的工作時，可以多使用紅色。反之，在需要想像力的工作時，則可以使用藍色。

3.藉由「陽台露營」讓自己放鬆身心

露營雖然能夠轉換心情，是個相當不錯的休閒活動，但畢竟成本昂貴，事前準備也比較複雜。因此，可以藉由在陽台上擺設椅子、小桌，搭配一些簡單的裝飾，把陽台打造成像是露天咖啡 一樣的座位，享受簡單版本的「露營」，為每天的生活產生一點調劑。