我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客擠爆拘留中心 亞利桑納街頭「直接放人」

與美軍通話 解放軍參謀長劉振立：台灣問題純屬中國內政

今年很倒楣？利用「對稱」驅壞運 想轉好運先改變家中3布置

聯合新聞網／即時報導
透過調整家中的布置，就能夠改變運勢。示意圖。（取材自ingimage）
透過調整家中的布置，就能夠改變運勢。示意圖。（取材自ingimage）

2024即將到來，不少人都希望在新的一年，能夠有煥然一新的運勢。而家中的風水，更是與運勢密不可分。日本網站「All About」近來就分析，如果想要招來好運，可以在家中布置上下什麼功夫。

1.利用「對稱」來驅逐霉運

玄關是運勢的入口，然而若是每天回家，就把鞋子、雨傘或包包等雜物隨便亂放，很容易讓好運溜走、壞運累積。因此在擺放物品時，最好以成雙成對的模式，像是廟門口的石獅子一樣整齊放好。除了能夠驅逐壞韻、帶來好運之外，在看到整齊對稱的東西，內心也比較安穩。

2.放置「鏡子」來提升在家工作的效率

自從疫情時代開始，有不少人就轉成在家上班的模式。此時如果背對著大門，或許就會不自覺感到背後隨時可能遭到襲擊，進而讓內心產生不安。因此，如果能在桌上擺放一面鏡子，就能夠鎮定心靈，更加專注在工作上。此外，眼睛看到紅色可以提高專注度，看到藍色可以放鬆。因此在進行嚴謹的工作時，可以多使用紅色。反之，在需要想像力的工作時，則可以使用藍色。

3.藉由「陽台露營」讓自己放鬆身心

露營雖然能夠轉換心情，是個相當不錯的休閒活動，但畢竟成本昂貴，事前準備也比較複雜。因此，可以藉由在陽台上擺設椅子、小桌，搭配一些簡單的裝飾，把陽台打造成像是露天咖啡一樣的座位，享受簡單版本的「露營」，為每天的生活產生一點調劑。

疫情 在家上班 咖啡

上一則

歲末佳節至 12指南保外出、居家安全

延伸閱讀

2024運勢最好4星座 沒特別爭也好運 他靠人脈廣會成功

2024運勢最好4星座 沒特別爭也好運 他靠人脈廣會成功
4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會

4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會
2024運勢「黑榜前三名」1生肖恐破大財、最凶險3個月份出爐

2024運勢「黑榜前三名」1生肖恐破大財、最凶險3個月份出爐
12星座2024運勢解析 雙子一飛衝天、牡羊劇烈動盪

12星座2024運勢解析 雙子一飛衝天、牡羊劇烈動盪

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了