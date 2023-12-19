「一輩子難得奇景怎能放過」冰島火山噴發 遊客圍堵看熔岩

經過數周劇烈地震活動後，冰島西南部的雷克雅內斯半島上火山噴發，熔岩將夜空染成橘色，遠處煙霧滾滾。（路透）

冰島 官員今天表示，火山噴發 後，熔岩流向似乎偏離了鄰近唯一城鎮，爆發強度也在減緩，家園有得以保全的希望，即便地震活動可能會延續好幾個月。

綜合法新社和路透報導，冰島氣象局（IMO）表示，火山昨天晚上10時17分左右開始噴發，熔岩與煙霧直衝100公尺高天際，距離雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）已疏散的漁港格林達維克（Grindavik）僅3公里，當地之前已出現一連串小規模地震。

噴發地點距離首都雷克雅維克（Reykjavik）約30公里。基夫拉維克國際機場（Keflavik international airport）距離較近但仍維持飛機起降。而深受旅客歡迎的藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉則是自偵測到火山活動後大致關閉。

政府表示航班不太可能受到影響，不至於再次看到2010年冰島南部艾雅法拉火山（Eyafjallajokull volcano）噴發，灰雲擴及歐洲大部分地區上空導致歐洲等地10萬架次航班停飛的事件。

冰島政府發布聲明指出，「這次噴發對生命並不構成威脅」，並稱「出入冰島的航班並未受到干擾，國際航班飛航路徑維持開放狀態」。

遊客聚集在雷克雅維克海岸線旁，觀看冰島火山噴發。（歐新社）

火山噴發奇觀讓冰島境內部分旅客嘖嘖稱奇。一名來自荷蘭的旅客說，「我們的民宿老闆發訊息通知我們火山噴發了」。這位只願透露自己名字為沃特（Wouter）的旅客說：「對我們來說這是一輩子難得一見的奇觀，怎能放過…雖然距離有點遠，但還是看得到熔岩向上噴發的景象，太壯觀了。」

一名31歲韓國遊客今天晚間在格林達維克封閉道路後方一個聚集許多觀光 客的山坡上說：「這並非人為景象，完全是大自然本身。」他說：「這讓你感覺十分渺小，面對這種自然現象，你束手無策。」

冰島民防局（Department of Civil Protection）局長芮尼森（Vidir Reynisson）在當地電視台中，呼籲民眾遠離火山區域，說火山噴發並非觀光景點。

火山爆發直播畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，冬日黑暗天空中可以看到濃濃的紅色煙霧。

冰島大學（University of Iceland）地球科學研究所副教授蓋爾森（Halldor Geirson）說：「這可能會持續好幾個月，也可能今天稍晚或明天就結束。」