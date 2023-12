萌貓追光點…NASA從外太空傳回15秒影片太可愛了

美國國家航空暨太空 總署(NASA )今天宣布成功使用一套尖端雷射通訊系統,從距離地球3100萬公里的探測器傳回15秒的高畫質影片,是第一支從深空(deep space)傳回的影片。

影片主角是一隻名為泰特斯(Taters)的橘色虎斑貓在沙發上追逐紅色雷射光點。

法新社報導,這項創舉證明人類有可能以更高資料傳輸率傳送通訊,而這在未來執行送人類上火星等複雜任務時很有必要。

影片是用「靈神星號」(Psyche)探測器上的雷射收發器傳回地球,這具探測器正在火星和木星之間的主要小行星帶旅行,探索蘊含豐富金屬的神祕小行星「靈神星」。探測器傳回影片時,位於地球與月球之間距離的80倍遠。

