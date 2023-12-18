查克柏格斥資2.7億 在夏威夷豪宅打造神祕「地下堡壘」

查克柏格。（路透）

富豪查克柏格 （Mark Zuckerberg）在夏威夷 考愛島上耗資2.7億元修建的豪華莊園，被譽為美國史上最大私人住宅之一。該莊園內部設施豪華，甚至包括能防轟炸的地堡，但也因此遭到不少批評，有人指責其殖民夏威夷。

英國《每日郵報》日前稱，這座莊園內有多棟豪宅、一整座村莊，還有一個約464平方米的地堡。

美國《連線》（Wired）雜誌報導稱，該莊園總面積達567公頃，總投資 超過2.7億美元，是全球造價最高的私人地產建設項目之一。莊園內部將有兩處主樓和若干配套設施，包括健身房、游泳池、桑拿房、圖書館、會議廳、網球場和若干客房。報道稱，查克柏格從2014年就開始推動莊園的購地事宜。

據報道，該莊園被稱為庫勞牧場，能夠生產能源、供水、提供食物。莊園還設有一個神祕地堡。《連線》雜誌稱，地堡設有起居室、設備房和一扇用混凝土填充的金屬門，甚至還有一個逃生口，通過地道與兩棟住宅相連。該雜誌還稱，當地有傳言說，查克柏格建造的地堡能防轟炸。

查克柏格的豪華莊園引發不少爭議。英國《每日郵報》稱，有人認為，查克柏格此舉是在「殖民夏威夷」。

Change.org網站還發起請願書，要求查克柏格停止建造豪宅。請願書中寫道：「夏威夷人已經受到足夠的虐待，土地對他們來說至關重要。查克柏格建造一座豪宅的目的是什麼呢？就只為一年中在考愛島住兩個月？這是不人道的。」