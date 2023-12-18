離婚後婚紗照怎辦？中國新興服務「幫銷毀」 8個月接了450單

中國出現一個新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。（取材自微博）

逝去感情如何不留住。中國有新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。他們被外界冠以「婚紗照銷毀師」、「愛海捐軀客」和「婚紗照擺渡人」等稱號，開業約八個月，由虧損到「爆單」，至今已代客銷毀了近450套婚紗照，客人以24歲到40歲女性居多。

據澎湃新聞及紅星新聞等中國媒體報導，開拓「婚紗照銷毀師」這冷門服務的，是居於北京的劉瑋及其友人。劉瑋透露，最初原想針對幫客戶處理閒置的手機、相機、電腦硬碟等儲存裝置，防止隱私洩露。但今年3月，他們突發奇想，將目光投向了更隱私更小眾的「婚紗照銷毀」上。

他指，坊間拍攝婚紗照時，新人往往花費人民幣數千甚至過萬元拍攝婚紗照，包括大大小小不同的照片與擺設，而且多採用壓克力、水晶、金屬等材質做相框，十分堅固難以摧毀，又不易回收。

「婚紗照銷毀師」，由虧損到「爆單」，至今已代客銷毀了近450套婚紗照，客人以24歲到40歲女性居多。（取材自微博）

由於一般民眾要自行處理這些婚紗照相框難度大，他們因而決定推出這項服務，並強調會保證客戶保障隱私和徹底銷毀婚紗照。

劉瑋稱，顧客要銷毀婚紗照最多是原因是離婚，也有伴侶出軌、離世等，部份人甚至把婚鞋、浴巾、被子，甚至禮錢帳本，全套委託他們銷毀。

劉瑋表示，向他們諮詢服務的，63%是女性，最終下單的女性更佔70%以上，年齡大概是24歲到40歲，不乏來自遼寧、浙江、四川和廣東的客戶。

為保證客戶安心，劉瑋在收到客戶的貨品後直至徹底銷毀，可以讓客人透過監控、視像通話或到現場，全程監看婚紗照銷毀過程。

劉瑋的拍檔楊偉光透露，他們接到的第一單客戶來自福建，寄來30公斤包裹，「是一整套婚紗照和一雙婚鞋」；一家內蒙古的婚紗業者則寄來一套全新的藝術照，甚至沒拆封過，業者說，照片主人拍完後甚至沒把它領回家；還有一名河北客戶，照片剛寄到就又要回去了，「他說媳婦回來了，我就懂了」。

劉瑋的收費根據婚紗照重量不同，客單價在人民幣59元到159元（約8.3到22.4美元）。今年4月到8月，每月成單量僅個位數，直到11月開始爆增，單數達到200件，「這才基本實現自負盈虧」。