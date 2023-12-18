我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

離婚後婚紗照怎辦？中國新興服務「幫銷毀」 8個月接了450單

記者賴錦宏／即時報導
中國出現一個新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。（取材自微博）
中國出現一個新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。（取材自微博）

逝去感情如何不留住。中國有新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。他們被外界冠以「婚紗照銷毀師」、「愛海捐軀客」和「婚紗照擺渡人」等稱號，開業約八個月，由虧損到「爆單」，至今已代客銷毀了近450套婚紗照，客人以24歲到40歲女性居多。

據澎湃新聞及紅星新聞等中國媒體報導，開拓「婚紗照銷毀師」這冷門服務的，是居於北京的劉瑋及其友人。劉瑋透露，最初原想針對幫客戶處理閒置的手機、相機、電腦硬碟等儲存裝置，防止隱私洩露。但今年3月，他們突發奇想，將目光投向了更隱私更小眾的「婚紗照銷毀」上。

他指，坊間拍攝婚紗照時，新人往往花費人民幣數千甚至過萬元拍攝婚紗照，包括大大小小不同的照片與擺設，而且多採用壓克力、水晶、金屬等材質做相框，十分堅固難以摧毀，又不易回收。

「婚紗照銷毀師」，由虧損到「爆單」，至今已代客銷毀了近450套婚紗照，客人以24...
「婚紗照銷毀師」，由虧損到「爆單」，至今已代客銷毀了近450套婚紗照，客人以24歲到40歲女性居多。（取材自微博）

由於一般民眾要自行處理這些婚紗照相框難度大，他們因而決定推出這項服務，並強調會保證客戶保障隱私和徹底銷毀婚紗照。

劉瑋稱，顧客要銷毀婚紗照最多是原因是離婚，也有伴侶出軌、離世等，部份人甚至把婚鞋、浴巾、被子，甚至禮錢帳本，全套委託他們銷毀。

劉瑋表示，向他們諮詢服務的，63%是女性，最終下單的女性更佔70%以上，年齡大概是24歲到40歲，不乏來自遼寧、浙江、四川和廣東的客戶。

為保證客戶安心，劉瑋在收到客戶的貨品後直至徹底銷毀，可以讓客人透過監控、視像通話或到現場，全程監看婚紗照銷毀過程。

劉瑋的拍檔楊偉光透露，他們接到的第一單客戶來自福建，寄來30公斤包裹，「是一整套婚紗照和一雙婚鞋」；一家內蒙古的婚紗業者則寄來一套全新的藝術照，甚至沒拆封過，業者說，照片主人拍完後甚至沒把它領回家；還有一名河北客戶，照片剛寄到就又要回去了，「他說媳婦回來了，我就懂了」。

劉瑋的收費根據婚紗照重量不同，客單價在人民幣59元到159元（約8.3到22.4美元）。今年4月到8月，每月成單量僅個位數，直到11月開始爆增，單數達到200件，「這才基本實現自負盈虧」。

上一則

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

延伸閱讀

莫名其妙「被離婚」 張宇閉關也躺槍

莫名其妙「被離婚」 張宇閉關也躺槍
徐若瑄才離婚 「黑色餅乾」暌違25年重登紅白

徐若瑄才離婚 「黑色餅乾」暌違25年重登紅白
平均要花逾萬元…加州離婚費用 全美第一貴

平均要花逾萬元…加州離婚費用 全美第一貴
是真的…徐若瑄剛宣布離婚 喜訊曝光粉絲喜極而泣

是真的…徐若瑄剛宣布離婚 喜訊曝光粉絲喜極而泣

熱門新聞

中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
示意圖。（路透）

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

2023-12-14 01:31
圖為態度懶散示意圖。（取材自unsplash／@Adrian Swancar）

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

2023-12-14 03:45
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛