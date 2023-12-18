你是愛早起的「晨型人」？ 可能源自尼安德塔人基因

有研究指出，習慣早起可能與基因有關。圖為示意圖。（取材自Pexels／攝影師Andrea Piacquadio）

「參考消息」日前刊登阿根廷布宜諾斯艾利斯經濟新聞網報導「『愛早起』基因或源自尼安德塔人」，報導摘要如下：

美國科學家日前發表在英國「基因組生物學與進化」雜誌（Genome Biology and Evolution）上的一項研究顯示，從尼安德塔人（Neanderthal）祖先那裡繼承的遺傳物質可能導致了當今一些人早起的傾向。

研究人員指出，從尼安德塔人祖先繼承下來的DNA 可能導致某些人成為「晨型人」，即擁有早睡早起的生物鐘類型。這種生物鐘能讓這部分人感覺更舒服。

雖然現代人類通過古代雜交獲得的大部分基因已被進化「抹掉」，但很小一部分仍留存了下來，這很可能是因為它們幫助早期現代人類離開非洲移居歐亞大陸時適應了新環境。

現代歐亞大陸人類的祖先大約在7萬年前從非洲遷徙到歐亞大陸，遇到了尼安德塔人，後者已經適應了高緯度地區寒冷氣候的生活。由於不同群體之間的雜交，今天的人類攜帶著高達4%的尼安德塔人DNA，包括與膚色、頭髮、脂肪和免疫力相關的基因。

加州大學 專家約翰‧卡普拉（John Capra）博士解釋道：「通過分析現代人類基因組中保留的尼安德塔人的DNA片段，我們發現了一個令人驚訝的趨勢。其中許多片段影響了控制現代人類生物鐘的基因。」

卡普拉及其同事分析了現代人類和尼安德塔人的DNA，發現不同的遺傳變異參與了這兩個群體的生物鐘或晝夜節律。

利用人工智能 方法，研究人員重點關注了28個有關晝夜節律的基因，其中包含有可能改變古代人類基因剪接的變體，以及16個可能在現代人類和尼安德塔人之間存在差異調節的晝夜節律基因。

由於現代歐亞人類的祖先與尼安德塔人雜交，一些人可能從尼安德塔人那裡獲得了晝夜節律變異。