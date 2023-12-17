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知名仁慈「交通法官」卡皮歐罹癌 百萬粉絲祈禱

編譯陳韻涵／綜合17日電
受人愛戴的羅德島州「交通法官」卡皮歐本月6日在社群媒體Instagram上宣布罹患胰臟癌，他呼籲支持者為他祈禱。(美聯社)
受人愛戴的羅德島州「交通法官」卡皮歐本月6日在社群媒體Instagram上宣布罹患胰臟癌，他呼籲支持者為他祈禱。(美聯社)

受人愛戴的羅德島州「交通法官」卡皮歐(Frank Caprio)本月6日在社群媒體Instagram上宣布罹患胰臟癌，他呼籲支持者為他祈禱，並表示「知道這是一條漫漫長路，已做好竭盡所能抗癌的準備」；一百多萬名粉絲紛紛在貼文底下留言，為他祈禱並感念他對司法的貢獻。

87歲卡皮歐因審案過程曾拍成實境秀「人民法官」(Caught in Providence)而暴紅，他主審的案件多數與交通違規相關，他在冷冰法規中以仁慈同理心看待被告，細心探究違規的原因，並換位思考協助有困難的人，因而受到民眾愛戴與敬重。

卡皮歐在Instagram貼出影片，侃侃說道「我罹患胰臟癌，這是一種陰險的癌症。」

卡皮歐表示，他已接受羅德島與波士頓醫療團隊的治療，呼籲支持者為他祈禱，協助他度過難關。

卡皮歐曾任羅德島州首府普洛維登斯(Providence)市法院首席市政法官，職涯長達40年，今年初退休。 

卡皮歐2017年受訪時曾表示，「我認為，不只是美國，全球各地的人都覺得，政府機構無法滿足人民需求，這是個爭議的社會；我始終牢記此一事實：當局者的權力與個人權力不成比例。若我代表主權，卻給某人不該得到的東西，那我會感到羞恥，這便是對法律的嚴格解釋。」

卡皮歐的Instagram有超過142萬名粉絲追蹤，該影片下方留言區湧入各地粉絲的祝福。

美國癌症協會(American Cancer Society)數據顯示，每年有逾6萬4000人被診斷罹患胰臟癌，占美國所有癌症罹病率的3%，男性比女性更容易罹患此症，光是今年就有超過5萬500人死於胰臟癌。

胰臟癌的症狀包括劇烈背痛、食慾不振、憂鬱、疲勞、新發糖尿病(new-onset diabetes)和黃疸等，患者通常到了末期才會發現。

癌症 羅德島州 社群媒體

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