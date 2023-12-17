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學生鉛筆盒「指紋解鎖」超酷炫 網熱議：考試沒電怎辦？

聯合新聞網／即時報導
有女老師在TikTok上分享，學生的「指紋解鎖」鉛筆盒，吸引不少網友關注。（取材自TikTok）
有女老師在TikTok上分享，學生的「指紋解鎖」鉛筆盒，吸引不少網友關注。（取材自TikTok）

國小時期，不少學生都會互相比較誰的文具最酷炫，其中「變形鉛筆盒」更是許多人的共同回憶之一。近日，有女老師在TikTok上分享，某位學生的鉛筆盒竟要靠「指紋」才能解鎖打開，影片一出，讓不少網友驚呼連連。

原PO表示，自己某日看到學生的鉛筆盒是「指紋解鎖」，便好奇的將手指放在感應器上，嘗試將鉛筆盒打開，但下一秒指紋辨識區卻立刻閃紅燈。之後，她請鉛筆盒的主人試試看解鎖，結果馬上辨識成功，輕鬆將鉛筆盒打開，讓她忍不住驚呼「小學生的鉛筆盒都進化到這個地步了，需要用指紋解鎖」。

@taisan_8

♬ 原声 - taisan - taisan

影片一曝光，瞬間吸引許多網友關注，「原本只會被偷1枝筆，現在連鉛筆盒都沒了」、「哇！有點高級」、「比密碼鎖還先進」、「鉛筆盒比裡面所有筆加起來還貴」。

但也有網友認為該鉛筆盒是無意義的發明之一，「只是幾枝筆有需要用這麼高科技的指紋辨識鎖嗎？」、「家長頭痛了，又多了一樣可以攀比的東西」、「如果考試要拿文具時，沒電或指紋不通過怎麼辦？」、「也是沒意義的發明之一」。

查看各大網購平台，如蝦皮購物、淘寶等，一個「指紋解鎖鉛筆盒」要價400至1000元台幣（約12至33美元）不等，比一般鉛筆盒貴了許多。

TikTok

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